Деталі підготовки розповіли у 2 Галицькій бригаді, передає 24 Канал.

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Як нацгвардійці 2 Галицької бригади готуються до бою?

Військові продовжують посилювати рівень бойової підготовки, відпрацьовуючи комплекс завдань, максимально наближених до реальних умов сучасного бою. Йдеться про штурмові дії, тактичну медицину, пересування під вогневим впливом противника та евакуацію поранених.

На навчальних полігонах військові працюють у сценаріях, які імітують бойову обстановку з високим рівнем фізичного та психологічного навантаження. Бійці долають складні маршрути, виконують завдання у складі груп і відпрацьовують алгоритми дій у стресових умовах. Інструктори свідомо ускладнюють тренування, щоб сформувати у військовослужбовців здатність швидко ухвалювати рішення навіть у стані виснаження.

Як зазначають у бригаді, саме це дозволяє зберігати ефективність у реальному бою.

Зрештою кожна крапля поту пролита на спеці в навчальних виходах - це збільшені шанси на життя на фронті,

– наголошує військовослужбовець 2 Галицької бригади Максим Олексин.

Самі бійці визнають, що підготовка є фізично виснажливою: постійний рух, відпрацювання нормативів, робота в команді та евакуація "поранених" потребують максимальної концентрації. Водночас регулярні повторення дозволяють довести ключові дії до автоматизму.

Теоретичні заняття поступово переходять у практику. Кожен елемент повторюється десятки разів, поки правильні дії не стануть автоматичними. Звісно це не просто, особливо, якщо врахувати все довоєнне життя цивільним. Але помічаю, що після таких маршкидків мене мало що лякає,

– розповідає нацгвардієць Олексій, який до служби працював у сфері логістики.

У бригаді підкреслюють, що головна мета підготовки – не лише вдосконалення навичок, а й формування стійкості до стресу. Завдяки цьому військовослужбовці здатні діяти швидко, злагоджено та ефективно навіть у найскладніших умовах.

Як проходить військова підготовка / Фото 2 Галицька бригада

Нагадаємо, у Львівській області відбулися масштабні змагання операторів бойових дронів Wild Drones, де найкращі підрозділи ЗСУ демонстрували навички та тестували нові технології. Подія також стала майданчиком для взаємодії військових і виробників безпілотників, які отримують прямий фідбек з фронту.

Окрему увагу приділили системі "гейміфікації" війни, де підрозділи отримують бали за ураження цілей і можуть обмінювати їх на нове озброєння через платформи на кшталт DOT-Chain і Brave1 Market.