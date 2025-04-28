КНДР признала участие в войне против Украины: как такой прецедент может сыграть на руку Киеву

КНДР официально признала участие в войне России против Украины. Пока Путин благодарил Ким Чен Ына за поддержку, США уже призвали Северную Корею забрать свои войска из России.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала рассказал, что гораздо важнее то, что Россия также официально это признала. Так она пытается усилить свои позиции, особенно в переговорах с США, и демонстрирует Европе, что в случае усиления поддержки Украины у нее есть дополнительные ресурсы.

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Обратный эффект участия КНДР в войне

"То, что было известно де-факто, теперь стало официально признанным. Это создает дополнительное напряжение и риски: две, возможно, самые агрессивные государства мира – Россия и Северная Корея – признали не просто союз, а действующий военно-политический союз", – сказал Владимир Фесенко.

Он отметил, что Северная Корея присылает не наемников, а регулярные войска. Это создает риски, но также может иметь и обратный эффект.

Это открывает аргумент для Украины: если Россия официально привлекает войска другой страны, она не может возражать против присутствия, например, европейских войск в Украине после войны.

Сейчас тема военно-политического союза между Россией и Северной Кореей используется Кремлем для усиления своих переговорных позиций. Это также инструмент запугивания Запада и давления на США, ведь вопрос Северной Кореи очень чувствителен для Вашингтона.

Посмотрим, как будут реагировать США. Для них это тоже вызов. Кстати, Дональд Трамп недавно заявил о возможности возобновления переговоров с северокорейским диктатором,

– добавил Владимир Фесенко.

Он подчеркнул, что Украина может использовать этот прецедент в будущих переговорах о завершении войны. Россия сама создала этот прецедент, и Украина может обернуть его в свою пользу.

Именно поэтому эта тема активно обсуждается в контексте переговоров. Россия демонстрирует, что имеет союзника и будет пытаться использовать его не только в войне против Украины, но и для влияния в Восточной Азии. А это уже серьезный вызов и для США, и частично для Китая.