Удар по Антоновскому мосту существенно снизил возможности оккупантов, – военный эксперт

28 июля 2022 , 16:07
Читати новину українською

После того, как ВСУ попали по Антоновскому мосту, который очень важен для логистики российской армии, возможности оккупантов существенно уменьшились.

Даже, несмотря на то, что захватчики могут найти другие места, чтобы перебрасывать технику в Херсон, они сейчас заблокированы. Об этом в эфире 24 канала сказал Александр Коваленко  –  военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Внимание Удар по Антоновскому мосту: как россияне могут перекидывать технику на Херсон

По его словам, потенциальных объектов и населенных пунктов, где российские оккупанты находятся в очень тяжелом положении в этом регионе – много. Они могут выходить оттуда не по общим путям, а используя бездорожье. Однако оно находится под огневым контролем Вооруженных Сил Украины.

Более того, правый берег Херсонской области сейчас находится в состоянии блокировки, особенно когда с Севера и Запада начинаются контрнаступательные действия.

Поэтому удар по Антоновскому мосту существенно снизил логистические возможности оккупантов,
– сказал Коваленко.

И объяснил, что войска агрессора уже не могут перекидывать технику, передислоцировать и перегруппировать свои войска в том количестве, которое было раньше.

Почему Антоновский мост важен для оккупантов

Интересно – в каком состоянии находится Антоновский мост: видео

 

Автор: Аліна Оліховська