Герои ВСУ освобождают от россиян города и села: как Украина будет возвращать их к жизни

Кабмин по состоянию на 30 декабря утвердил план безотлагательных мер по восстановлению деоккупированных территорий. Уже есть четкий план, как вернуть все территории Украины в нормальную жизнь.

План разработало министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Соответствующее поручение дал Кабмин.

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Подчеркнули, что одобренный план – результат работы Координационного штаба по вопросам деоккупированных территорий. В общей сложности говорится о 131 мероприятии по восстановлению жизнедеятельности освобожденных населенных пунктов.

Верещук рассказала детали

Ирина Верещук рассказала, что есть четкий план действий, как вернуть жизнь в украинские города и села, которые освободили от российских оккупантов. Власти знают, что делать, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия оккупации.

Одобренный план должен стать указателем для исполнительной и местной власти.

Прежде всего, должны позаботиться о наиболее уязвимых категориях граждан: обеспечить их продуктами, лекарствами, наличными, пожилых людей – пенсиями. Конечно, все это нужно сделать сразу после возобновления работы органов государственной власти,

– добавила Верещук.

Детали плана

Что предполагает план: