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24 Канал Новости Украины В Украине увеличили производство дальнобойных дронов, – Минобороны
7 февраля, 12:36
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В Украине увеличили производство дальнобойных дронов, – Минобороны

Ярослав Погончук

Украинские ударные дроны дальнего радиуса действия частично заменили дальнобойные ракеты. Украина смогла существенно увеличить производство собственных беспилотников.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка в интервью Укринформу.

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Нарастила ли Украина производство дальнобойных дронов

Гаврилюк рассказал, что Украина смогла компенсировать нехватку дальнобойных ракет с помощью дронов дальнего радиуса действия.

Очень хочу отметить производство дальнобойных дронов. Думаю, вы регулярно видите в новостях результаты ударов по военным объектам агрессора. Ударные дроны дальнего радиуса действия на сегодня являются определенной заменой для дальнобойных ракет,
– рассказал он.

Он отметил, что в Украине сейчас уделяется особое внимание быстрой реализации национальных программ по производству дальнобойного оружия, в частности ракет и дронов.

"Это то оружие, которое будет серьезным аргументом Украины. Нам нужно оружие защиты и сдерживания", – отметил заместитель министра обороны.

К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что более 66% российской техники уничтожают с помощью БПЛА. Он также планирует переформировать полки беспилотных систем в бригады.