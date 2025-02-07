В Украине увеличили производство дальнобойных дронов, – Минобороны
Украинские ударные дроны дальнего радиуса действия частично заменили дальнобойные ракеты. Украина смогла существенно увеличить производство собственных беспилотников.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка в интервью Укринформу.
Смотрите также "Стали больше производить": Зеленский поделился, сколько сейчас украинского оружия на фронте
Нарастила ли Украина производство дальнобойных дронов
Гаврилюк рассказал, что Украина смогла компенсировать нехватку дальнобойных ракет с помощью дронов дальнего радиуса действия.
Очень хочу отметить производство дальнобойных дронов. Думаю, вы регулярно видите в новостях результаты ударов по военным объектам агрессора. Ударные дроны дальнего радиуса действия на сегодня являются определенной заменой для дальнобойных ракет,
– рассказал он.
Он отметил, что в Украине сейчас уделяется особое внимание быстрой реализации национальных программ по производству дальнобойного оружия, в частности ракет и дронов.
"Это то оружие, которое будет серьезным аргументом Украины. Нам нужно оружие защиты и сдерживания", – отметил заместитель министра обороны.
К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что более 66% российской техники уничтожают с помощью БПЛА. Он также планирует переформировать полки беспилотных систем в бригады.