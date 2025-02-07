В Украине увеличили производство дальнобойных дронов, – Минобороны

Украинские ударные дроны дальнего радиуса действия частично заменили дальнобойные ракеты. Украина смогла существенно увеличить производство собственных беспилотников.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка в интервью Укринформу.

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Нарастила ли Украина производство дальнобойных дронов

Гаврилюк рассказал, что Украина смогла компенсировать нехватку дальнобойных ракет с помощью дронов дальнего радиуса действия.

Очень хочу отметить производство дальнобойных дронов. Думаю, вы регулярно видите в новостях результаты ударов по военным объектам агрессора. Ударные дроны дальнего радиуса действия на сегодня являются определенной заменой для дальнобойных ракет,

– рассказал он.

Он отметил, что в Украине сейчас уделяется особое внимание быстрой реализации национальных программ по производству дальнобойного оружия, в частности ракет и дронов.

"Это то оружие, которое будет серьезным аргументом Украины. Нам нужно оружие защиты и сдерживания", – отметил заместитель министра обороны.

К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что более 66% российской техники уничтожают с помощью БПЛА. Он также планирует переформировать полки беспилотных систем в бригады.