Повідомляє 24 Канал з посилання на першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка в інтерв'ю Укрінформу.

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Чи наростила Україна виробництво далекобійних дронів

Гаврилюк розповів, що Україна змогла компенсувати брак далекобійних ракет за допомогою дронів дальнього радіуса дії.

Дуже хочу відзначити виробництво далекобійних дронів. Думаю, ви регулярно бачите в новинах результати ударів по військових об’єктах агресора. Ударні дрони дальнього радіуса дії на сьогодні є певною заміною для далекобійних ракет,

– розповів він.

Він зазначив, що в Україні зараз приділяється особлива увага швидкій реалізації національних програм з виробництва далекобійної зброї, зокрема ракет і дронів.

"Це та зброя, яка буде серйозним аргументом України. Нам потрібна зброя захисту та стримування", – зазначив заступник міністра оборони.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що понад 66% російської техніки знищують за допомогою БпЛА. Він також планує переформувати полки безпілотних систем у бригади.