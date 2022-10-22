В Воздушных Силах объяснили, для чего Украине нужны ударные беспилотники

Эффективно противодействовать иранским дронам могут также беспилотники. Они представляли бы симметричную угрозу оккупантам.

Об этом для 24 канала рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Мы не уничтожим их беспилотники нашими. Мы просто можем наносить симметричные удары по их объектам баражировочними боеприпасами (обеспечивающими продолжительность полета, чтобы оперативно реагировать на угрозу – 24 канал)", – отметил Игнат.

Bayraktar были более эффективными в начале вторжения

По словам Игната, сейчас бить ударными беспилотниками такими как Bayraktar или другими не достаточно эффективно. Противник имеет в достаточном количестве средства ПВО на оккупированных территориях.

Нашим истребителям удается их ликвидировать, но в первые месяцы войны Bayraktar показал уничтоженную технику врага. Проводили не только удары, но и определение целей и многие другие функции. Об этом когда-нибудь напишут в книгах, – сказал Игнат.

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Он добавил, что сейчас большая ставка на барражировочные боеприпасы, потому что это высокоточное оружие, которое наносит болезненные удары врагу. Как отметил Игнат, если Украина получит баражировочные боеприпасы западного образца, которые не так просто уничтожить, это будет ощутимая помощь для военных.

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