Трампу это понравится: как Украина может использовать свой "козырь" помощи арабским странам

Украина уже отправила собственные экипажи на Ближний Восток для противодействия иранским "Шахедам" и похожим угрозам. Киев демонстрирует, что имеет "карты" в рукаве.

Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу, что опыт Украины на этом направлении фактически неоценим. Сейчас Киев демонстрирует силу, и Трампу явно это понравится.

Что может получить Украина в обмен на помощь?

По словам Рашкина, Украина смогла найти дешевое решение для уничтожения иранских беспилотников. Соединенные Штаты не имеют таких вариантов для противодействия.

Также Украина не может бесплатно помогать другим странам на Ближнем Востоке. Очевидно, что нужно договариваться об обмене технологиями.

Я считаю, что должен быть обмен технологиями с союзниками. Украина предоставляет решения для уничтожения дронов, а партнеры – свои технологии. Если бы Украина имела 500 "Томагавков", то уже через две недели можно было бы заставить Путина сесть за переговоры,

– считает Рашкин.

Обратите внимание! Украина согласилась помочь Соединенным Штатам уничтожать иранские дроны, которые атакуют страны Ближнего Востока. В том числе и американские базы, которые расположены в этом регионе.

Почему там нуждаются в помощи Украины?