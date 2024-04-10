Сломаем хребет Путину, – Зеленский заявил, что ситуация стабилизирована и Украина не отступает

Владимир Зеленский обратился к участникам Дельфийского экономического форума. Глава государства призвал партнеров не слушать нарративов Путина относительно того, что Украина отступает на фронте.

Ситуация на востоке нашего государства, где наиболее горячие боевые действия, стабилизирована. Об этом также отметил президент Украины во время своего видеообращения к Дельфийскому экономическому форуму, информирует 24 Канал.

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Украина никуда не отступает

Во время своего видеообращения к Дельфийскому экономическому форуму Зеленский рассказал о том, что ситуация на восточном фронте стабилизирована, армия никуда не отступает.

"Украина никуда не отступает. Ситуация на востоке нашего государства, где продолжаются самые горячие боевые действия, стабилизирована. Ситуация по дроновым атакам – я считаю, что здесь у нас есть успехи. Ситуация на море, на юге нашей страны, не только стабилизирована: у нас был успех в конце прошлого года и сейчас мы видим, как растет наше ВВП из-за того, что работает морской коридор", – отметил Зеленский.

Также он добавил, что принятие союзниками политических решений и предоставление конкретного оружия поможет Украине сломить российские войска.

Я на вашем месте не так смотрел бы на ситуацию. Не нужно быть слишком позитивными, потому что идет война и против нас серьезный враг, но давайте будем реалистами, а не пессимистами. Сегодня ситуация стабилизирована. Будет конкретное оружие, конкретные политические шаги от наших партнеров – мы поломаем хребет Путину,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что если будет конкретное оружие, конкретные политические шаги, то Украина сможет победить в войне.

"Все то, что есть на вооружении наших партнеров и все то, что есть у них на складах. Это противовоздушные системы, которые очень для нас важны, которые точно разблокируют небо. Я уже давно об этом говорю: системы ПВО, артиллерия, дальнобойное оружие. Точка", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что партнеры и так помогают, он им благодарен помогают чем могут, но "чем могут" – этого мало, "если мы хотим действительно победить Путина. Если никто не хочет, чтобы Путин втянул мир в третью мировую войну", – резюмировал гарант.

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