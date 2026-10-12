Украина обнаружила новую ахиллесову пяту России: удары по ней могут парализовать банковскую систему

Политтехнолог Тарас Загородний в эфире с Ириной Узловой проанализировал последствия украинских атак на российскую цифровую и нефтяную инфраструктуру на фоне заявлений Дональда Трампа об энергетическом перемирии. Пока в Вашингтоне идут предвыборные дискуссии, Киев создает собственные рычаги влияния, нанося удары по самым болезненным точкам российской экономики.

Россия привыкла защищать свои нефтеперерабатывающие заводы, но теперь под угрозой оказалась еще одна важная часть ее инфраструктуры. Удары украинских дронов по дата-центрам могут создать для Кремля проблемы, которые не удастся быстро решить.

Политтехнолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что цифровая инфраструктура России становится новой уязвимой точкой. Как атаки на серверы могут повлиять на работу российских банков, почему ослабевают ботофермы Кремля и как Украина противодействует попыткам Дональда Трампа ограничить ее удары по России – читайте далее.

Какова новая ахиллесова пята России?

Последние удары украинских беспилотников по дата-центрам компании "Яндекс" продемонстрировали появление нового, крайне эффективного направления асимметричной войны.

Как отмечает политтехнолог Тарас Загородний, цифровая инфраструктура становится для России таким же "узким местом", как и нефтепереработка. Уничтожение серверного оборудования создает долгосрочные проблемы, которые невозможно решить быстрым ремонтом.

Россия годами строила так называемый "суверенный интернет", концентрируя все ресурсы внутри страны и запрещая передачу данных граждан за границу. Теперь этот "цифровой ГУЛАГ" играет против самой российской власти.

В случае синергии ударов по дата-центрам "Яндекса" и "Сбербанка", который обслуживает львиную долю финансового сектора, Россия может столкнуться с полным параличом банковской системы.

Восстановить утраченные мощности будет крайне сложно из-за глобального дефицита оборудования, вызванного бумом искусственного интеллекта в США, и нежелания поставщиков работать со страной, находящейся под санкциями.

Интересным побочным эффектом атак на "Яндекс" стало резкое снижение активности российских ботоферм в европейском сегменте интернета, в частности в Польше и Германии, что свидетельствует о прямой связи между физической инфраструктурой и информационными диверсиями России.

Какими будут последствия ударов по дата-центрам России: смотрите видео

Что стоит за "энергетическим перемирием"?

На фоне успешных атак на российскую инфраструктуру в американском информационном пространстве активизировались разговоры о так называемом "энергетическом перемирии", инициированном Дональдом Трампом.

Однако украинская сторона избрала жесткую линию поведения. Президент Владимир Зеленский активно использует американские СМИ для критики подобных инициатив, понимая уязвимость Трампа накануне выборов.

Загородний подчеркивает, что на данный момент Трамп больше зависит от ситуации в Украине, чем Украина от него. Откровенная критика со стороны украинского президента в эфирах ведущих телеканалов США создает серьезные репутационные риски для кандидата от республиканцев.

Более того, инициативы Трампа по возможному допуску российского дизельного топлива на внешние рынки вызывают сопротивление не только среди демократов, но и внутри Республиканской партии (в частности, раздается критика со стороны сенаторов) и среди американских нефтяных компаний. Интересы нефтяного бизнеса США напрямую совпадают с действиями Украины по уничтожению российской нефтепереработки, ведь это устраняет конкурента с глобального рынка.

Почему шантаж разведданными не сработает

Угрозы о возможном блокировании разведданных или продажи оружия в случае продолжения ударов по российским НПЗ эксперт называет блефом.

Во-первых, у Украины есть альтернативные источники получения информации, в частности от других союзников, таких как Великобритания, которые могут неформально делиться данными.

Во-вторых, расторжение уже заключенных контрактов на поставку оружия вызовет жесткое сопротивление со стороны американского военно-промышленного комплекса. Ни один политик не сможет легко объяснить оборонным гигантам отмену многомиллионных соглашений.

Главными союзниками Украины в этой ситуации остаются собственные Вооруженные Силы и военно-промышленный комплекс.

Создание информационных поводов посредством реальных ударов по критической инфраструктуре врага является наиболее эффективной контркампанией против любых попыток навязать невыгодные условия перемирия. Когда Украина наносит удары собственным оружием, она сама определяет цели и "красные линии", не обращая внимания на политические колебания партнеров.

Как отмечает Загородний, отсутствие реакции Запада на предыдущие удары по НПЗ лишь подтверждает правило: наличие собственного оружия дает полную свободу действий.

Экономическая зависимость Европы и реакция Кремля

Несмотря на санкции, европейские страны продолжают торговать с Россией. Товарооборот остается на уровне около 60 миллиардов долларов в год, причем Европа до сих пор закупает российские энергоносители, удобрения и продовольствие.

Эксперт отмечает, что у европейцев есть реальные рычаги влияния, например, перекрытие Датского пролива для российских танкеров, однако они не спешат их применять.

На этом фоне нервная реакция Москвы на события, в частности заявления Дмитрия Пескова о необходимости "политической воли" Зеленского для прекращения войны, свидетельствует об отсутствии у Кремля действенных инструментов. Россия надеется, что американское давление заставит Украину остановиться, однако Киев продолжает расширять перечень целей на территории России.

Игнорирование Россией проблем в оккупированном Крыму, где продолжаются атаки на военные объекты и ухудшается ситуация с ресурсами, лишь подтверждает потерю контроля над ситуацией. Украина же демонстрирует, что готова отвечать на террор симметрично, разрушая экономический и управленческий потенциал агрессора.