Документальное наследие Украины: стратегия спасения и развития
- Украина работает над защитой своего документального наследия через комплексный подход, учитывая вызовы войны.
- Правительство утвердило Стратегию защиты документального наследия до 2027 года, включая оцифровку документов, открытость архивов и международное сотрудничество.
- Украина входит в тройку стран по скорости оцифровки архивов, что способствует сохранению и развитию национальной идентичности.
Во время войны, направленной прежде всего на уничтожение украинской государственности и идентичности, роль архивов чрезвычайно важна. И приоритет государства сохранить и защитить их.
О том, как работает правительство над защитой документального наследия и почему важен комплексный подход – объясняю в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.
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Потеря архивов из-за оккупации
Архивы являются важным инструментом формирования исторической памяти каждой страны, нации и человечества в целом. Сохраненные документы – это ключевой инструмент противодействия манипуляциям, фейкам и информационным атакам, с которыми Украина сталкивается во время войны. Они не только восстанавливают историческую память, но и защищают национальную идентичность и государственность.
Наш архивный фонд – один из крупнейших в Европе. По данным Государственной архивной службы в Украине хранится более 100 миллионов дел, а это, в свою очередь, миллиарды страниц.
Начиная с 2014 года в результате войны был утрачен контроль за сохранностью около 2 миллионов документов Национального архивного фонда, находившихся на временно оккупированных территориях Крыма и более чем 3,5 миллиона – в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
Кроме этого разрушениям подверглись помещения и здания государственных архивных учреждений на территориях, которые расположены в непосредственной близости к линии фронта.
Учитывая это, и другие вызовы, необходимо выработать комплексный подход для сохранения документального наследия Украины, который будет направлен как на развитие, так и на защиту в условиях войны.
Важность сохранения документов
24 декабря прошлого года правительство Украины утвердило Стратегию защиты документального наследия на период до 2027 года. Этот документ является ориентиром для развития архивной отрасли и ее сохранения с учетом современных потребностей и использованием новейших технологий. Ключевые направления стратегии, такие как оцифровка архивных документов, открытость учреждений и активное международное сотрудничество уже внедряются в работу Государственной архивной службы Украины. Кроме этого, планируется:
- введение Единого реестра национальных архивных ресурсов,
- развитие межархивного поискового портала,
- оцифровка документов,
- создание творческого пространства для пользователей архивов.
Важным является также обеспечение инклюзивности и безбарьерности архивных учреждений.
По скорости оцифровки документов в государственных архивах Украина входит в первую тройку стран мира. И даже несмотря на полномасштабную войну нам удалось сохранить и усилить темпы этой работы. За прошлый год Украина сделала 34 миллиона цифровых копий различных документов. Работа в этом направлении предусматривает цифровизацию архивных фондов, сохранение национальных ресурсов и развитие коммуникационной политики архивных учреждений.
Еще одним важным аспектом документа является стремление сделать архивы более доступными для граждан. Отныне они будут более открытыми и ориентированными на потребности своих пользователей. Это не просто план, а реальный шаг к интеграции архивного дела в европейскую и мировую культурную среду.
Во времена войны особенно важно сохранить документы, фиксирующие события военного времени и послевоенного восстановления. Стратегия учитывает потребности в эвакуации архивов из зон боевых действий и сохранении национального наследия в сложных условиях.
Подход является реалистичным и практическим, и это дает надежду, что даже в условиях войны Украина сможет не только сохранить, но и развивать свое культурное и историческое наследие. Оно станет важным инструментом для обеспечения национальной идентичности и государственности на долгие годы вперед.
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