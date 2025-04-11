Документальное наследие Украины: стратегия спасения и развития

Во время войны, направленной прежде всего на уничтожение украинской государственности и идентичности, роль архивов чрезвычайно важна. И приоритет государства сохранить и защитить их.

О том, как работает правительство над защитой документального наследия и почему важен комплексный подход – объясняю в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Потеря архивов из-за оккупации

Архивы являются важным инструментом формирования исторической памяти каждой страны, нации и человечества в целом. Сохраненные документы – это ключевой инструмент противодействия манипуляциям, фейкам и информационным атакам, с которыми Украина сталкивается во время войны. Они не только восстанавливают историческую память, но и защищают национальную идентичность и государственность.

Наш архивный фонд – один из крупнейших в Европе. По данным Государственной архивной службы в Украине хранится более 100 миллионов дел, а это, в свою очередь, миллиарды страниц.

Начиная с 2014 года в результате войны был утрачен контроль за сохранностью около 2 миллионов документов Национального архивного фонда, находившихся на временно оккупированных территориях Крыма и более чем 3,5 миллиона – в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме этого разрушениям подверглись помещения и здания государственных архивных учреждений на территориях, которые расположены в непосредственной близости к линии фронта.

Учитывая это, и другие вызовы, необходимо выработать комплексный подход для сохранения документального наследия Украины, который будет направлен как на развитие, так и на защиту в условиях войны.

Важность сохранения документов

24 декабря прошлого года правительство Украины утвердило Стратегию защиты документального наследия на период до 2027 года. Этот документ является ориентиром для развития архивной отрасли и ее сохранения с учетом современных потребностей и использованием новейших технологий. Ключевые направления стратегии, такие как оцифровка архивных документов, открытость учреждений и активное международное сотрудничество уже внедряются в работу Государственной архивной службы Украины. Кроме этого, планируется:

введение Единого реестра национальных архивных ресурсов,

развитие межархивного поискового портала,

оцифровка документов,

создание творческого пространства для пользователей архивов.

Важным является также обеспечение инклюзивности и безбарьерности архивных учреждений.

По скорости оцифровки документов в государственных архивах Украина входит в первую тройку стран мира. И даже несмотря на полномасштабную войну нам удалось сохранить и усилить темпы этой работы. За прошлый год Украина сделала 34 миллиона цифровых копий различных документов. Работа в этом направлении предусматривает цифровизацию архивных фондов, сохранение национальных ресурсов и развитие коммуникационной политики архивных учреждений.

Еще одним важным аспектом документа является стремление сделать архивы более доступными для граждан. Отныне они будут более открытыми и ориентированными на потребности своих пользователей. Это не просто план, а реальный шаг к интеграции архивного дела в европейскую и мировую культурную среду.

Во времена войны особенно важно сохранить документы, фиксирующие события военного времени и послевоенного восстановления. Стратегия учитывает потребности в эвакуации архивов из зон боевых действий и сохранении национального наследия в сложных условиях.

Подход является реалистичным и практическим, и это дает надежду, что даже в условиях войны Украина сможет не только сохранить, но и развивать свое культурное и историческое наследие. Оно станет важным инструментом для обеспечения национальной идентичности и государственности на долгие годы вперед.