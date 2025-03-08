Деньги убегают сквозь стены: что мешает украинцам сделать дома энергоэффективными

Ежегодно в начале марта мир отмечает Всемирный день энергоэффективности. Это напоминает о важности разумного использования энергоресурсов, ведь рациональное потребление энергии уменьшает расходы, снижает зависимость от ископаемого топлива и помогает бороться с изменением климата.

Всемирный день энергоэффективности основали 5 марта 1998 года во время международной конференции в Вене, посвященной проблемам энергоэффективности. Тогда эксперты решили привлекать внимание к этой теме ежегодно, чтобы стимулировать правительства, бизнес и общество к энергосбережению. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

К теме Придется подождать: как быстро потребление электроэнергии в Украине выйдет на довоенный уровень

Для Украины тема энергоэффективности является не только вопросом экономии, но и энергетической безопасности. Используя энергию более эффективно, мы можем существенно снизить потребление электроэнергии и тепла. Это уменьшит нагрузку на разрушенную энергосистему, поможет быстрее перейти на более децентрализованную генерацию на основе возобновляемых источников энергии с системами накопления и сэкономит средства на дорогих энергоресурсах, которые можно будет использовать на восстановление страны.

Несмотря на большой потенциал, реальность такова: нынешняя система поддержки энергоэффективных решений в Украине не покрывает даже 4% необходимых расходов.

По оценкам, приведенным в Концепции Государственной целевой экономической программы поддержки термомодернизации зданий, до 2030 года нам нужно около 13 миллиардов евро инвестиций.

Что мешает украинцам экономить энергию?

Около 40% потребления электроэнергии и тепла приходится на здания. Это означает, что именно жилой сектор имеет огромный потенциал для экономии. Простых решений здесь нет, но несколько важных шагов могут существенно снизить расходы на энергию:

использование энергосберегающего освещения,

модернизация систем отопления и горячего водоснабжения,

переход на возобновляемые источники энергии,

качественное утепление зданий,

замена старых окон и дверей на энергоэффективные.

Но что останавливает людей от внедрения этих изменений?

Самое большое препятствие – это деньги. Термомодернизация дома – это не дешево. Даже если человек понимает, что утепление поможет сэкономить, собрать большую сумму сразу бывает сложно. К тому же в многоквартирных домах необходимо согласовывать такие решения с соседями, а это еще одна непростая задача, особенно если у каждого разное финансовое положение.

Кроме того, на решение об инвестициях в энергоэффективность существенно влияют субсидированные тарифы на энергию. Когда тарифы искусственно занижены и держатся государством, у потребителей нет ощущения реальной стоимости энергоресурсов. Следовательно, нет и достаточной мотивации сокращать потребление или вкладывать средства в утепление. Даже после повышения тарифов на электроэнергию с 2,64 гривны за киловатт-час до 4,32 гривны (на 60%) стоимость энергии все еще не соответствует рыночным условиям.

Если тарифы будут постепенно приведены к реальному уровню, это сократит срок окупаемости энергоэффективных инвестиций, сделав их более выгодными. Кроме того, это поможет государственным энергетическим компаниям уменьшить финансовое давление и реинвестировать средства в модернизацию инфраструктуры.

Конечно, любые изменения в тарифной политике должны быть хорошо продуманными, чтобы не ударить по уязвимым категориям населения. Для этого нужна адресная поддержка малообеспеченных потребителей, которая не зависит от уровня потребления.

Как местные власти помогают внедрять энергоэффективные мероприятия

Местные органы власти могут существенно помочь жителям сделать свои дома энергоэффективными. Во многих городах уже работают программы софинансирования, где часть расходов на утепление или модернизацию инженерных систем покрывает местный бюджет.

Еще один эффективный инструмент – револьверные фонды. Это работает так: город предоставляет заем на энергоэффективные мероприятия, а когда эти средства возвращаются, они снова направляются на новые проекты. Таким образом, бюджетные деньги работают постоянно и помогают все большему количеству домов становиться энергоэффективными.

Например, местные власти города Киева активно внедряют различные энергоэффективные программы.

Программа "70/30%", которая предусматривает софинансирование энергоэффективных мероприятий в многоквартирных домах. Город возмещает 70% стоимости работ, а жители – 30%.

Программа "Капремонты", которая охватывает все дома без исключения и предусматривает проведение капитальных ремонтов, включая энергоэффективные мероприятия.

Компенсация независимых источников электроэнергии, когда город возмещает до 75% стоимости приобретения генераторов или солнечных станций для многоквартирных домов, особенно для домов большой этажности.

Револьверный фонд города предоставляет доступные займы и кредиты многоквартирным домам для внедрения энергоэффективных мероприятий. Благодаря городским программам энергоэффективности, жители домов-участников в январе 2025 года сэкономили на отоплении до 35%.

Что делает государство?

Фонд энергоэффективности – это единственный государственный механизм финансирования энергоэффективных мероприятий, который уже помог десяткам тысяч украинцев уменьшить потребление энергии и восстановить более 700 многоэтажных домов, поврежденных из-за войны.

При поддержке Фонда реализовано проекты на общую сумму более 9,4 миллиарда гривен. По состоянию на конец 2024 года, по всем программам Фонд выплатил 2,83 миллиарда гривен, в частности, по программе "ВосстановиДом" – 1,14 миллиарда гривен, по программе "Энергодом" – 1,68 миллиарда гривен, по программе "ГринДом" – 18,11 миллиарда гривен.

Однако из-за нестабильного финансирования со стороны государства существование Фонда оказалось под угрозой. В открытом обращении к правительству общественные организации призвали продолжить стабильное финансирование Фонда. Письмо поддержали более 60 украинских общин и более 20 организаций.

Люди не знают о возможностях

По данным опроса, который провели Фонд Фридриха Эберта и "Экодия", 74% украинцев даже не слышали о доступных программах поддержки энергоэффективности. Половина вообще не уверена, что это даст реальные выгоды. В то же время мировой опыт показывает, что каждая вложенная гривна в модернизацию дома возвращается экономией на счетах за коммуналку.

Энергоэффективность – это не роскошь, а необходимость, которая позволит Украине экономить миллиарды, укрепить свою независимость и повысить качество жизни граждан. Если мы все вместе – государство, общины, бизнес и простые граждане – пойдем по этому пути, то уже в ближайшие годы почувствуем реальные результаты. Меньшие счета, более комфортные дома, более сильная страна.