Как украинцы в Брюсселе праздновали День вышиванки: эксклюзивный фоторепортаж из Гран-Плас
В Украине 18 мая отмечали День вышиванки. Торжества прошли не только в Украине, но и во многих городах мира. Присоединились к празднику и украинцы в Бельгии.
День украинской вышиванки отмечали в разных уголках мира. К слову, присоединилась к празднованиям и команда 24 канала.
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Как День вышиванки отмечали в Брюсселе
Празднование Дня вышиванки в Брюсселе состоялось на Гран-Плассе. Там собралось более 100 украинцев: взрослых и деток. Они принесли флаги Украины и исполнили украинские народные песни. Также украинцы спели гимн, и его слова понеслись над Гран-Пласом.
Большинство украинцев, отмечавших День вышиванки в Брюсселе, оказались в Бельгии из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
День вышиванки в Бельгии / София Назаренко
Люди принесли украинские флаги / София Назаренко
На Гран-Плассе исполнили гимн Украины / София Назаренко
День вышиванки в Бельгии / София Назаренко
Как в Брюсселе отметили День вышиванки: смотрите видео
Зеленский надел особую вышиванку
Президент Владимир Зеленский 18 мая надел особую вышиванку с особым орнаментом. День вышиванки в 2023 году пришелся на День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Украинский лидер выбрал орнамент, символизирующий единство украинского и крымскотатарского народов.