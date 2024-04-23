Не газовые турбины или атомные блоки: лучший вариант, как Украине прожить зиму

На этой неделе на встречах с европейскими бюрократами и парламентариями в Брюсселе мы выясняли, что именно европейцы планировали или планируют заложить в так называемый Pillar 2 – часть инструмента Ukraine Facility, который посвящен инвестициям в устойчивость Украины и экономическое развитие.

Новые атомные блоки – не лучший вариант сейчас

Этот вопрос максимально актуален для страны, которая готовится к плановым или аварийным отключениям, о которых уже предупреждают энергетические компании.

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Не понимаю, правда, как нам в этой ситуации поможет закладка двух новых атомных блоков, построение которых указано первым приоритетом в украинском плане использования денег Ukraine Facility.

Я, конечно, ничего не имеют против атомной генерации, но категорически против банального закатывания денег в бетон. Особенно, если они нужны в другом месте.

"Нужное место" это, например, децентрализованная генерация. Этот термин понемногу превращается в медийный карго-культ, но правда проста: новая генерация не построит себя сама, ее также не построят на пресс-конференциях. Потому что это не просто поля солнечных батарей или ветряков.

Децентрализованная генерация – это совершенно новые для Украины решения, которые предусматривают сотрудничество местной власти, частного бизнеса, инвесторов и инженеров. "Нужное место" – это интеграция рынков и увеличение возможностей импорта в Украину. Это тоже не произойдет само по себе, для этого нужно завершить реализацию "дорожной карты" до конца лета, а не до 2026 года, как написано в украинском плане. А после этого нужна еще и политическая поддержка возможности увеличения импорта электроэнергии правительствами "дружественных", в частности, Венгрии и Словакии, что означает необходимость говорить с европейцами уже сегодня.

Деньги нужно направлять не в государственные компании

Можно, конечно, надеяться пропетлять зиму благодаря разрекламированным газовым турбинам. Но здесь такая проблема, что у нас уже есть две мощные турбины, и они или не работают, или не подключены к сети. Потому что этим занимается не частный бизнес, а доноры и менеджмент государственных компаний. А, как известно, государственные компании интересуются процессом, а не результатом.

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Именно поэтому так рискованно направлять приоритеты Ukraine Facility исключительно на поддержку штанов государственных компаний, закачкой европейских денег именно туда. Менять привычные поведенческие шаблоны обращения с деньгами международных партнеров не в украинских традициях, но хотя бы из-за риска отключений зимой эти подходы нужно менять.

Необходимо действовать, как европейцы: когда им нужно решить проблему, то они создают условия для увеличения возможностей для частного бизнеса. По этой логике Украина должна завершить интеграцию рынков уже этим летом, а деньги Ukraine Facility направить на создание большого количества новых генерирующих мощностей и батареек. И не через центральный бюджет, а через проекты в регионах, помогая им как с поиском оптимальных комбинаций технологий, так и с развитием корпоративного управления и культуры.

Только так к нам начнут приходить иностранные инвесторы и дополнительные финансовые возможности.