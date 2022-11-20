Сначала был побег, а затем переправка в Украину: нардеп раскрыл детали освобождения морпехов

Украина продолжает возвращать домой защитников, которых захватили россияне в плен. Народный депутат Копытин рассказал об операции, которую провели ВМС Украины для освобождения наших военных.

В пятницу, 20 ноября, стало известно, что домой вернулись военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС. Как отмечает член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Игорь Копытин, история их освобождения стоит того, чтобы о ней сняли фильм.

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Освобождение произошло благодаря побегу

Известно, что военнослужащих ВМС удерживали на неподконтрольной территории Украины. Наши военные освободили своих собратьев благодаря хорошо спланированной операции.

Удалось организовать бегство разведчиков из плена, а затем переправить их на подконтрольную Украине территорию. Пока ребята в безопасности и их жизни ничего не угрожает,

– написал Копытин.

Кроме того, он поблагодарил всех, кто присоединился к "планированию и реализации сверхсложной и рискованной спецоперации".

Кто спланировал освобождение защитников

О содержании морпехов узнали в командовании Вооруженных Сил и решили спланировать операцию, чтобы попытаться вытащить ребят из плена.

Своих не бросаем. Участие в операции по освобождению военных принимал николаевец, "киборг" и защитник "Азовстали" Артем Дыбленко, который недавно сам вернулся из вражеского плена, и офицеры морской пехоты с позывными "Лютый", "Баркас" и "Омега",

– написал депутат.

Он отметил, что эти три военнослужащих фактически спланировали операцию по освобождению. Нардеп отметил, что пока не может назвать их подлинные имена, но обязательно это сделает после победы Украины в этой войне.

Готова ли Украина к возвращению всех своих людей

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский выступал на саммите стран Большой двадцатки. Он предложил новый формат обмена пленными – "всех на всех". То есть глава нашего государства хочет, чтобы все украинские и гражданские защитники вернулись домой. По его словам, это одна из составляющих формулы, которая обеспечит мир.

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