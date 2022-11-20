У п'ятницю, 20 листопада, стало відомо, що додому повернулись військовослужбовці окремого батальйону морської піхоти ВМС. Як зазначає член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Ігор Копитін, історія їхнього визволення вартує того, аби про неї зняли фільм.

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Звільнення відбулось завдяки втечі

Відомо, що вояків ВМС утримували на непідконтрольній території України. Наші військові звільнили своїх побратимів завдяки добре спланованій операції.

Вдалося організувати втечу розвідників з полону, а потім переправити їх на підконтрольну Україні територію. Наразі хлопці у безпеці та їх життю нічого не загрожує,

– написав Копитін.

Окрім того, він подякував всім, хто долучився до "планування та реалізації надскладної та ризикованої спецоперації".

Хто спланував звільнення захисників

Про утримання морпіхів дізналися у командуванні Збройних Сил та вирішили спланувати операцію, щоб спробувати витягнути хлопців з полону.

Своїх не кидаємо. Участь в операції зі звільнення військових брав миколаївець, "кіборг" та захисник "Азовсталі" Артем Дибленко, який нещодавно сам повернувся з ворожого полону, та офіцери морської піхоти з позивними "Лютий", "Баркас" та "Омега",

– написав депутат.

Він зазначив, що цих три військовослужбовці фактично спланували операцію зі звільнення. Нардеп зазначив, що поки не може назвати їхні справжні імена, але обов'язково це зробить після перемоги України в цій війні.

Чи готова Україна до повернення усіх своїх людей

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський виступав на саміті країн Великої двадцятки. Він запропонував новий формат обміну полоненими – "усіх на усіх". Тобто глава нашої держави хоче, аби всі українські захисники та цивільні повернулись додому. За його словами, це є однією зі складових формули, яка забезпечить мир.

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