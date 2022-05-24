Как узнать, на какой заправке OKKO есть горючее: 3 способа

В условиях полномасштабного вторжения России в Украину возник дефицит топлива, потому появились новые вызовы для водителей. В ОККО рассказали о нескольких способах, как узнать, на каких заправках есть топливо.

Об этом 24 каналу сообщила руководитель департамента корпоративных коммуникаций АЗК ОККО Ярослав Поляков. По ее словам, компания развернула несколько сервисов, чтобы помочь водителям узнать, где топливо.

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Интерактивная карта

Как она рассказала, первый сервис, развернутый компанией – это интерактивная карта. Благодаря ей клиент может увидеть:

где работают заправки;

имеющийся вид горючего на конкретной АЗК;

возможные способы оплаты.

По информации Поляковой, такая карта размещена как на корпоративном сайте ОККО, так и в мобильном приложении Fishka. Отмечается, что в приложении следует выбрать среди партнеров компанию и подтянуть карту.

Чат-бот в телеграмме

Как отметила Полякова, аналогичный функционал компания ОККО продублировала в телеграмм-боте. Его можно найти в соцсети по имени - @OKKOFUELBOT.

Отмечается, что нужно только нажать Start для начала. Кроме того, включите на телефоне геолокацию для корректной работы чат-бота и предоставления точных данных.

На мой взгляд, он более удобен для людей, привыкших пользоваться телеграммой, а не картами,

– отметила Полякова.

Горячая линия

Кроме того, как отметили в ОККО, клиенты всегда могут получить необходимую информацию о работе АЗК и наличии топлива – позвонив по горячей линии компании. Можно также консультироваться в социальных сетях ОККО.

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Обновление информации

Как пояснила Полякова, информация о топливе обновляется примерно каждые 2 часа. То есть, клиентам необходимо время от времени обновлять данные, чтобы не продолжать стоять в очереди, когда на АЗК закончится горючее.

Пилотный проект

Также компания развернула новую опцию для водителей на автозаправочных комплексах. По их мнению, это должно сэкономить время клиентов.

Сейчас мы развернули пилотный проект, где это возможно. Там, где есть большие очереди, наши сотрудники примерно рассчитывают объем топлива, который есть на конкретном АЗК, на количество машин, которые хотят заправиться.

– рассказала Полякова.

По ее словам, если, например, в очереди стоит около 50 машин, а горючего хватает на 45 – то работники АЗК пытаются известить об этом, чтобы водители не нервничали и сэкономили свое время.

В ОККО рассказали, как узнать, на какой заправке есть топливо: смотрите видео



Дефицит топлива в Украине: последние новости