Сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката АО Evrikalaw Мирославу Мостовую в комментарии "Фокуса".
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Что делать, если ТЦК подали вас в розыск
Чтобы узнать, находитесь ли вы в розыске, существует два основных способа:
- сделать официальный запрос в ТЦК и СП по месту жительства;
- воспользоваться мобильным приложением Резерв+, который позволяет проверить статус военнообязанного.
Избавиться от этого статуса можно только лично появившись в ТЦК и СП, после получения постановления о привлечении к административной ответственности и оплаты штрафа после обновления военно-учетных данных.
Для этого нужно:
- прибыть в ТЦК и СП;
- получить постановление об административном правонарушении;
- оплатить штраф, предусмотренный законодательством;
- обновить военно-учетные данные.
Только после выполнения всех этих действий информация о розыске будет удалена из реестров.
"Чтобы избежать неприятных штрафов, стоит помнить о необходимости соблюдения правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию", – отметила юрист.