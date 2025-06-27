Повідомляє 24 Канал з посиланням на адвокатку АО Evrikalaw Мирославу Мостову в коментарі "Фокусу".
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Що робити, якщо ТЦК подали вас у розшук
Щоб дізнатися, чи перебуваєте ви в розшуку, існує два основні способи:
- зробити офіційний запит до ТЦК та СП за місцем проживання;
- скористатися мобільним додатком Резерв+, який дозволяє перевірити статус військовозобов’язаного.
Позбутися цього статусу можна лише особисто з’явившись до ТЦК та СП, після отримання постанови про притягнення до адміністративної відповідальності та оплати штрафу після оновлення військово-облікових даних.
Для цього потрібно:
- прибути до ТЦК та СП;
- отримати постанову про адміністративне правопорушення;
- сплатити штраф, передбачений законодавством;
- оновити військово-облікові дані.
Тільки після виконання всіх цих дій інформацію про розшук буде видалено з реєстрів.
"Аби уникнути неприємних штрафів, варто пам’ятати про необхідність дотримання правил військового обліку та законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію", – зазначила юристка.