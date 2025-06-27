Розыск от ТЦК: как проверить свой статус и избежать проблем с законом

В Украине продолжает действовать всеобщая мобилизация и военное положение. В это время ТЦК могут объявить военнообязанного в розыск, если тот уклоняется от выполнения обязанности.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката АО Evrikalaw Мирославу Мостовую в комментарии "Фокуса".

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Что делать, если ТЦК подали вас в розыск

Чтобы узнать, находитесь ли вы в розыске, существует два основных способа:

сделать официальный запрос в ТЦК и СП по месту жительства;

воспользоваться мобильным приложением Резерв+, который позволяет проверить статус военнообязанного.

Избавиться от этого статуса можно только лично появившись в ТЦК и СП, после получения постановления о привлечении к административной ответственности и оплаты штрафа после обновления военно-учетных данных.

Для этого нужно:

прибыть в ТЦК и СП;

получить постановление об административном правонарушении;

оплатить штраф, предусмотренный законодательством;

обновить военно-учетные данные.

Только после выполнения всех этих действий информация о розыске будет удалена из реестров.

"Чтобы избежать неприятных штрафов, стоит помнить о необходимости соблюдения правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационную подготовку и мобилизацию", – отметила юрист.