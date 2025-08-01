Владимир Путин в очередной раз повторил свои условия для завершения войны. Для Кремля якобы остаются актуальными сформулированные в июне 2024 года требования к Украине.

Об этом российский диктатор заявил на встрече с Александром Лукашенко на Валааме в пятницу, 1 августа. Его цитируют пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

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Какие условия назвал Путин?

На встрече с самопровозглашенным президентом Беларуси Путин высказался о войне в Украине. В частности, положительно оценил результаты третьей встречи делегаций в Стамбуле. Однако, по его мнению, для решения "конфликта", нужен основательный и непубличный разговор.

Нам нужен длительный и прочный мир на хороших базовых основаниях, которые удовлетворяли бы и Россию, и Украину, обеспечили бы безопасность обеих стран,

– сказал российский президент.

Более того, он предположил правоту украинских переговорщиков, которые "аккуратно" изложили идею о необходимости обсуждения европейской безопасности в целом.

В конце концов, для Кремля остаются неизменными выдвинутые в июне 2024 года требования к Украине:

вывод украинских войск с территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей

отказ Украины от стремления вступить в НАТО.

Диктатор убеждал – как только начнется вывод войск и прозвучит соответствующее заявление Киева об Альянсе, Россия якобы сразу прекратит огонь.

Напомним, во вторник, 29 июля, Дональд Трамп установил для России новый дедлайн для завершения войны в Украине – 10 дней. Иначе американский президент может ввести пошлины и другие меры против Кремля.