Как в Киеве тренируются вести возможную оборону города: увлекательные кадры

В Киеве проводятся обучение по подготовке и ведению оборонной операции. В частности, возобновлена работа блокпостов на дорогах.

В пресс-службе Киевской городской военной администрации подчеркнули, что украинские защитники готовы дать отпор врагу.

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Столица защищена! Но оборону Киева нужно постоянно совершенствовать. Именно поэтому группировка сил и средств обороны города Киева проводит тренировки подготовки и ведения оборонной операции в условиях наступления противника на столицу.

– говорится в сообщении.



В Киеве готовы к обороне города в случае угрозы / Фото КМВА

Обучение плану, опасности нет

Следовательно, по инициативе КМВА и по согласованию командующего группировкой, в городе проводят один из этапов этой тренировки. Такая тренировка проводится одновременно в нескольких районах Киева.

Бойцы должны как можно быстрее приступить к выполнению поставленных боевых задач. А в течение суток блокпосты оборудуются в полном объеме, включая освещение, обогрев и т.д. Мы проверяем, сколько реально нужно времени на все эти мероприятия,

– добавил начальник КМВА Сергей Попко.



Учения проводят военные и правоохранители / Фото КМВА

После завершения тренировок все такие блокпосты вернутся в "спящий режим", до того состояния, каким он был в последние месяцы.

Увлекательные кадры, как столица готовится к обороне: