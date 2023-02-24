Как в Киеве тренируются вести возможную оборону города: увлекательные кадры
В Киеве проводятся обучение по подготовке и ведению оборонной операции. В частности, возобновлена работа блокпостов на дорогах.
В пресс-службе Киевской городской военной администрации подчеркнули, что украинские защитники готовы дать отпор врагу.
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Столица защищена! Но оборону Киева нужно постоянно совершенствовать. Именно поэтому группировка сил и средств обороны города Киева проводит тренировки подготовки и ведения оборонной операции в условиях наступления противника на столицу.
– говорится в сообщении.
В Киеве готовы к обороне города в случае угрозы / Фото КМВА
Обучение плану, опасности нет
Следовательно, по инициативе КМВА и по согласованию командующего группировкой, в городе проводят один из этапов этой тренировки. Такая тренировка проводится одновременно в нескольких районах Киева.
Бойцы должны как можно быстрее приступить к выполнению поставленных боевых задач. А в течение суток блокпосты оборудуются в полном объеме, включая освещение, обогрев и т.д. Мы проверяем, сколько реально нужно времени на все эти мероприятия,
– добавил начальник КМВА Сергей Попко.
Учения проводят военные и правоохранители / Фото КМВА
После завершения тренировок все такие блокпосты вернутся в "спящий режим", до того состояния, каким он был в последние месяцы.
Увлекательные кадры, как столица готовится к обороне: