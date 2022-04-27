Как в Мариуполе обозначают дома, пригодные к жизни: оккупанты "национализируют" жилье

Российские оккупационные войска захватили значительную часть Мариуполя. В разрушенном городе единичные случаи уцелевшего жилья приходится отмечать. Люди это делают, чтобы уберечься от мародерства.

Как именно это делают, показал 26 апреля советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Однако сейчас эти способы защиты перестали помогать, поскольку оккупанты проводят в городе "национализацию".

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На дверях появляется Z

На фото, обнародованном советником мэра города, видны двери одного из домов. На них написано "Здесь живут люди", а рядом также прикреплен лист с аналогичными словами. Раньше это частично спасало от мародерства и "визита" оккупантов.

Но сейчас и это не спасение. Если дом в хорошем состоянии – на дверях появляется Z. А люди вынуждены искать новое жилье вместо собственного,

– рассказал Андрющенко.



Обозначения домов, где живут люди в Мариуполе / Фото с телеграма "Андрющенко Time"

Людей действительно выселяют

Также об этой так называемой "национализации" говорила в эфире национального телемарафона вице-премьер Ирина Верещук. 26 апреля она сообщила, что в Мариуполе начали распространяться заявления от оккупационных властей: говорили о национализации жилья местных жителей.

Речь шла о тех домах, где люди не могут подтвердить право собственности на квартиры. Жителей россияне не только лишают жилья, но и забирают имущество. Важно, что в условиях постоянных бомбардировок города гражданские часто просто теряют свои документы.

Что сейчас происходит в городе

Российские войска осаждали Мариуполь еще 1 марта. С тех пор они пытались зайти в него и начали обстрелы и бомбардировки.

После неустанных ударов большинство зданий города просто разрушены. Число жертв среди населения установить крайне тяжело.

Украинские воины, которые есть в городе, впоследствии отошли на территорию завода "Азовсталь", где до сих пор держат героическую оборону. Под их защитой в хранилищах компании находятся несколько сотен гражданских.

С остальной территории города россияне начали вывозить тысячи человек. Депортированных отправляют в "фильтрационные лагеря", а затем в отдаленные регионы России.

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