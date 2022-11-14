Как в России "подгорает" из-за визита Зеленского в Херсон
Владимир Зеленский навестил Херсон на третий день после деоккупации. В России уже начали сетовать из-за поездки и заявили, что это якобы их земля.
Россияне традиционно не смогли ничего объяснить. Ведь Владимир Зеленский посетил наш областной центр, который 11 сентября вернули украинские военные .
Владимир Зеленский впервые приехал в освобожденный Херсон
Песков "обиделся" и не захотел комментировать
Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория России,
– соврал рупор Кремля Дмитрий Песков.
Абсурдный комментарий Пескова: слушайте аудиозапись
Однако у самой России у людей тоже возникают вопросы. В частности, россиянин Александр Земсков не может понять логику пропагандистов.
Он вспомнил, что Песков отказался комментировать журналистам приезд Зеленского, но не забыл напомнить, что Херсон – это якобы "русский" город.
"А почему тогда по территории России гуляют ВСУ и Зеленский со своей командой?", - задал риторический вопрос пользователь.
Пропагандисты говорят, что они якобы "не такие", "не стреляют" по Херсону. Однако россияне смеются над такими заявлениями и спрашивают муртаду Путина: "Андрейка, что с **аллом?".
Некоторые до сих пор безосновательно считают Херсон русским и уродуют цитаты из Reuters.
Сеть реагирует на визит Зеленского / Скриншоты 24 канала
Путина обвиняют в трусости
Пользователь "Проф. Преображенский" отметил, что Зеленский прибыл в Херсон через 4 дня после освобождения города.
Российский диктатор Владимир Путин за 8 лет оккупации Донбасса ни разу приехать в Донецк не решился.
Путин ужасно труслив и вся его агрессивность – от его трусости,
– написал пользователь.
Люди предполагают реакцию россиян из-за визита Зеленского в Херсон: видео
Важные новости из Херсона
- 14 ноября Владимир Зеленский приехал в уволенный Херсон впервые со времени его деоккупации. Президент выступил на площади, где собрались сотни херсонцев.
- По данным издания Reuters, Зеленский сказал: "Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны".
- Также президент Украины поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку Украины в войне против России.
- В присутствии Владимира Зеленского Вооруженные Силы Украины официально подняли государственный флаг в деоккупированном Херсоне. Видео торжеств смотрите по ссылке .
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