Как в России "подгорает" из-за визита Зеленского в Херсон

Владимир Зеленский навестил Херсон на третий день после деоккупации. В России уже начали сетовать из-за поездки и заявили, что это якобы их земля.

Россияне традиционно не смогли ничего объяснить. Ведь Владимир Зеленский посетил наш областной центр, который 11 сентября вернули украинские военные .

Владимир Зеленский впервые приехал в освобожденный Херсон

Песков "обиделся" и не захотел комментировать

Мы оставляем это без комментариев. Вы знаете, что это территория России,

– соврал рупор Кремля Дмитрий Песков.

Абсурдный комментарий Пескова: слушайте аудиозапись

Однако у самой России у людей тоже возникают вопросы. В частности, россиянин Александр Земсков не может понять логику пропагандистов.

Он вспомнил, что Песков отказался комментировать журналистам приезд Зеленского, но не забыл напомнить, что Херсон – это якобы "русский" город.

"А почему тогда по территории России гуляют ВСУ и Зеленский со своей командой?", - задал риторический вопрос пользователь.

Пропагандисты говорят, что они якобы "не такие", "не стреляют" по Херсону. Однако россияне смеются над такими заявлениями и спрашивают муртаду Путина: "Андрейка, что с **аллом?".

Некоторые до сих пор безосновательно считают Херсон русским и уродуют цитаты из Reuters.

Сеть реагирует на визит Зеленского / Скриншоты 24 канала

Путина обвиняют в трусости

Пользователь "Проф. Преображенский" отметил, что Зеленский прибыл в Херсон через 4 дня после освобождения города.

Российский диктатор Владимир Путин за 8 лет оккупации Донбасса ни разу приехать в Донецк не решился.

Путин ужасно труслив и вся его агрессивность – от его трусости,

– написал пользователь.

Люди предполагают реакцию россиян из-за визита Зеленского в Херсон: видео

Важные новости из Херсона

14 ноября Владимир Зеленский приехал в уволенный Херсон впервые со времени его деоккупации. Президент выступил на площади, где собрались сотни херсонцев.

По данным издания Reuters, Зеленский сказал: "Мы двигаемся вперед. Мы готовы к миру, миру для всей нашей страны".

Также президент Украины поблагодарил НАТО и других союзников за поддержку Украины в войне против России.

В присутствии Владимира Зеленского Вооруженные Силы Украины официально подняли государственный флаг в деоккупированном Херсоне. Видео торжеств смотрите по ссылке .

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