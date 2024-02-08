В ВСУ ответили, имеют ли блогеры-донаторы "моральное право" на отдых на Мальдивах

В украинском обществе с начала полномасштабного вторжения ведутся дискуссии по поводу того, могут ли гражданские роскошествовать во время войны. В ВСУ ответили, что думают о блогерах, которые ездят на Мальдивы.

Представитель ОСУВ “Хортица” капитан ВСУ Илья Евлаш в интервью супругам фотографов Либерових рассказал, что он думает о "моральном праве" представителей "гражданского фронта" на отдых за рубежом, передает 24 Канал.

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Не время шиковать

По словам Евлаша, это неправильно – ездить за границу на отдых в то время, как другие твои соотечественники объединяются и делают все возможное, чтобы помочь армии.

Сейчас не время для роскоши. Сейчас время для того, чтобы затянуть пояса и делать максимум для того, чтобы удержать страну, чтобы было куда возвращаться с этих Мальдив. Эти люди просто этого не понимают,

– подчеркнул капитан.

Власть Либерова отметила, что немало блогеров, которые выезжают на Мальдивы, объясняют, что они имеют право на отдых, ведь сделали и делают ряд хороших дел и собирают много донатов.

Впрочем, Евлаш поставил под сомнение такое оправдание роскоши во время войны.

Очень много людей делают гораздо больше тех, кто говорят, что сделали очень много.

И они себе не позволяют ездить на Мальдивы. Они просто "пашут" , "вкалывают" каждый день безбожно,

– рассказал военный.

Капитан подчеркнул, что знает таких людей, которые пренебрегают собственным здоровьем, планами на будущее, личной жизнью ради того, чтобы упростить жизнь ребят на передовой, которые находятся в невыносимых условиях – в воде, грязи, холоде.

"Наша задача – описывать жизнь святых"

По словам представителя, он сам с начала полномасштабного вторжения максимально откладывает личные дела для того, чтобы посвятить себя службе и информационке.

Наша задача – описывать жизнь святых. Делать максимум для тех людей. Делать это качественно и с самоотдачей,

– подчеркнул Евлаш.

Капитан считает, что отдых на Мальдивах на фоне тысячи смертей и разрушенных судеб, – это не "ок". Волонтерство и сборы донатов – это тоже не может служить "откупной" для роскошных поездок, во время, когда в стране идет кровопролитная война.

Должны ли блогеры идти в армию

По словам Евлаша, не идти в армию только под предлогом того, что ты блогер и собираешь донаты –неправильно. Он знает людей, которым удается совмещать службу в ВСУ и работу в медиа.

В то же время капитан отметил, что, если, действительно, какие-то блогеры собирают миллионы, работают над обеспечением ВСУ на постоянной основе, находятся на связи с бригадами, тогда он не имеет ничего против того, что они не идут в ТЦК.