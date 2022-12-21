Как вернуть деньги, если выключили свет и погас банкомат

Из-за постоянных разрушений Россией энергетической инфраструктуры в Украине часто вынуждены выключать свет не только планово, но и экстренно. Во время этого может перестать работать и банкомат или терминал, который только что должен был выдать или зачислить средства, или вернуть карточку.

Поэтому в ПриватБанке рассказали, что делать, если при использовании банкомата или терминала выключили электроэнергию.

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Алгоритм действий

Если такая ситуация произошла, прежде всего необходимо сразу же позвонить по телефону на горячую линию банка и подать заявку на возврат средств. При этом нужно сообщить:

номер терминала,

его адрес,

внесенную сумму,

приблизительное время проведения операции.

После обработки такой заявки и перечисления средств в терминале, недополученные деньги вернут клиенту на его карту.

Как еще можно снять деньги с карты

В Минреинтеграции также отметили, что снять деньги с собственной карты можно сегодня не только в банкомате или в кассе банка. Украинцы также могут получить наличные деньги на кассах магазинов, аптек и АЗС.

Для этого вам нужно:

оплатить любую покупку картой,

попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных денег.

Таким образом, вы можете получить от 500 до 6 000 гривен.

Кроме того, получить наличные можно и в отделениях "Укрпочты" или "Новой почты".