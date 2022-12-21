Как вернуть деньги, если выключили свет и погас банкомат
Источник:Минреинтеграции
Из-за постоянных разрушений Россией энергетической инфраструктуры в Украине часто вынуждены выключать свет не только планово, но и экстренно. Во время этого может перестать работать и банкомат или терминал, который только что должен был выдать или зачислить средства, или вернуть карточку.
Поэтому в ПриватБанке рассказали, что делать, если при использовании банкомата или терминала выключили электроэнергию.
Важно Безопасно ли сейчас держать деньги на счете в банке
Алгоритм действий
Если такая ситуация произошла, прежде всего необходимо сразу же позвонить по телефону на горячую линию банка и подать заявку на возврат средств. При этом нужно сообщить:
- номер терминала,
- его адрес,
- внесенную сумму,
- приблизительное время проведения операции.
После обработки такой заявки и перечисления средств в терминале, недополученные деньги вернут клиенту на его карту.
Как еще можно снять деньги с карты
В Минреинтеграции также отметили, что снять деньги с собственной карты можно сегодня не только в банкомате или в кассе банка. Украинцы также могут получить наличные деньги на кассах магазинов, аптек и АЗС.
Для этого вам нужно:
- оплатить любую покупку картой,
- попросить кассира снять с нее нужную вам сумму наличных денег.
Кроме того, получить наличные можно и в отделениях "Укрпочты" или "Новой почты".