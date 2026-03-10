Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко в интервью "РБК-Украина".

Как военные планируют операции?

У Александра Комаренко спросили, были ли у Генштаба ВСУ операции, которые не состоялись по тем или иным причинам.

Начальник Главного оперативного управления в ответ объяснил, что работа по поиску возможных направлений действий продолжается постоянно. По его словам, даже если определенное направление уже прорабатывается, но активные действия там пока не проводились, это не означает, что они не могут состояться в будущем.

Поэтому определенные наработки по тем или иным участкам у нас есть – например, вот четыре папки с вариантами наших действий на других направлениях, которые могут быть реализованы и ждут своего времени,

– добавил Комаренко.

Он отметил, что украинская разведка постоянно работает и получает информацию, на основе которой военные планируют оборонительные действия с учетом шагов противника.

В то же время, по словам Комаренко, только реагирование на действия врага не может обеспечить успеха: отдельно также планируются операции, призванные заставить противника изменить собственные планы и действовать не так, как он рассчитывал, чтобы навязать ему инициативу.

Какая сейчас ситуация на фронте?