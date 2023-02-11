Уничтоженная техника и разгромленные оккупанты: как воины 72-й бригады держат оборону Угледара

Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев держат на своих мужественных плечах оборону Угледара. Кроме того, что украинские защитники не дают врагу даже малейшего шанса на продвижение, наши бойцы еще и мастерски уничтожают российскую военную элиту.

Это подтверждают видео, предоставленные 72-й бригадой 24 Каналу. На них видно, как украинская артиллерия уничтожает технику оккупантов в районе Угледара.

Смотрите также Неужели виноваты командиры: в ISW рассказали о разгроме российской колонны у Угледара

72 бригада уничтожает оккупантов под Угледаром

На обнародованных кадрах можно увидеть немало уничтоженной российской техники и ликвидированных оккупантов. Тем захватчикам, которым удалось выжить, приходится выползать с поля боя.

Благодаря совместной работе артиллеристов и операторов дронов российские мечты о захвате Угледара разрушаются каждый день. На видео видна колонна вражеской техники, которая двигается в том районе. Правда, доехать до своего места назначения оккупантам не удается.

24 Канал открывает большой сбор для 72 бригады. На внедорожник для ребят, которіе уничтожают десятки единиц техники российских морпехов под Угледаром, необходимо собрать 400 тысяч гривен. Задонатить бойцам можно, перейдя по ссылке на "банку" или воспользовавшись номером карты 5375 4112 0294 0784.

Как 72-я бригада уничтожает врага: смотрите видео

Неудачный штурм Угледара: главное