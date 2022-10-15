Радовались, когда последняя курица села в машину сама, – волонтеры об эвакуации из-за войны

Российские оккупанты забрали дом не только у тысяч людей, но и у животных. Они часто оставались сами, без еды и воды, под обстрелами.

Спасать зверей с опасных мест взялся львовский "Дом спасенных животных". Его глава Орест Залипский в рамках проекта СВОИ рассказал об эвакуации.

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Животные долго не видели людей

Одним из городов, где работал "Дом спасенных животных", стало Запорожье. Волонтеры работали в детской железной дороге. Отметили, что тяжелее всего в вольеры заходили страусы, олень, лама. В целом процесс отлова был очень тяжелым и стрессовым, но удалось спасти 171 животное.

Понимаете, эти животные не видели людей с начала коронавируса. Когда детскую железную дорогу закрыли на карантин, люди туда не приходили. Большинство животных нужно было забрать в спящем виде, потому что они просто не уходили, не поддавались. Мы были очень рады, когда последняя курица села в машину сама,

– вспомнил Залипский.

Он добавил, что двухметрового крокодила было легче поместить в вольер, чем пони или козу. Орест отметил, что крокодил еще маленьким попал в Запорожскую детскую железную дорогу из Крыма.

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Что известно о "Доме спасенных животных во Львове": коротко

Приют для животных расположен в парке Вознесения во Львове. Там живут звери, которых спасли.

По состоянию на 13 мая волонтеры "Дома" смогли эвакуировать из горячих точек более 3500 животных.

Зверюшек спасали в Харькове, Северодонецке, Ирпене, Буче, Запорожье и области.

В "Доме" семьи ждут десятки кошек и собак.

Сейчас "Дом" начал строительство нового приюта в 45 километрах от Львова.