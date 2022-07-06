Как украинцам восстановить поврежденные или утраченные номерные знаки: важные нюансы
Источник:МВД Украины
В МВД объяснили, как действовать водителям, которые остались без автомобильных номеров – их могли потерять или украсть. Для этого следует обратиться в любой территориальный сервисный центр с необходимыми документами.
Эти правила также распространяются и на замену уже поврежденных номеров. Обязательным будет предоставление транспортного средства для экспертного осмотра.
К теме Не все соблюдают комендантский час, за такие нарушения следует ввести штрафы, – МВД
Какие документы нужны
Для того чтобы получить новые автомобильные номера, нужен паспорт гражданина Украины.
Также подходят следующие документы:
- временное удостоверение гражданина Украины;
- вид на постоянное проживание;
- виды на временное проживание;
- удостоверение беженца;
- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите;
- удостоверение лица, которому предоставлена временная защита.
Кроме того, потребуется идентификационный код владельца и свидетельство о регистрации транспортного средства.Важно! Если номера украли, то необходима справка о потере номерных знаков, выданная в отделении Нацполиции. Если потеряли – письменное объяснение обстоятельств этого.
Читайте также В Польше на своем авто: важные нюансы, которые следует знать украинским водителям
В сервисном центре проводят перерегистрацию автомобиля
Если владельцем автомобиля является юридическое лицо, то требуется акт служебного расследования. Затем администратор сервисного центра МВД после внесения соответствующей информации в базу данных "Номерной знак" проведет перерегистрацию транспортного средства.
Владелец получит новые номерные знаки и новое свидетельство о регистрации. Если старые номерные знаки найдут, то их считают недействительными.
Смотрите в видео – Зеленский анонсировал новый сервис через Дию: