Упорные и жестокие бои: в ВСУ рассказали, как разбили российских морпехов под Павловкой

Российские морские пехотинцы недавно понесли большие потери в живой силе под Павловкой в Донецкой области. В ВСУ рассказали, что стало причиной больших потерь врага.

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона прокомментировал то, что после разгрома оккупантов под Павловкой туда едут так называемые "каратели". Речь идет о 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота России.

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ВСУ отрабатывали по оккупантам всеми видами поражения

Сергей Череватый рассказал, что эта бригада пыталась штурмовать позиции ВСУ в районе Павловки возле Угледара. По его словам, там были жестокие и ожесточенные бои.

Спикер Восточной группировки ВСУ отметил, что россияне подверглись жестокой обороне ВСУ. Украинские воины отрабатывали по оккупантам всеми видами поражения: танками, артиллерией и минометами.

В результате не слишком продуманных действий враг понес значительные потери. Речь идет о нескольких сотнях убитых,

– заявил он.

По мнению Череватого, Россия отправилась расследовать потери, ведь речь идет об элитном подразделении. Россияне вынуждены сделать видимость, что обеспокоены потерями.

Вместе с тем, спикер сказал, что принцип российской армии не считать свои потери.

Что известно о разгроме морских пехотинцев

6 ноября 155 г. бригада морской пехоты тихоокеанского флота России пожаловалась, что была вынуждена выполнить нелепый приказ и понесла большие потери.

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Оккупанты пожаловались, что возле Павловки Донецкой области у них уже 300 "двухсотых", "трехсотых" и много пропавших без вести. Они даже написали письмо губернатору.

Однако в минобороны России назвали события "эффективными наступательными действиями". В ВСУ уже подтвердили потери российских морпехов и заявили, что туда едут так называемые "каратели".

К сведению – что известно о разгроме бригады России возле Павловки: смотрите видео