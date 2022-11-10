Речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону прокоментував те, що після розгрому окупантів під Павлівкою туди їдуть так звані "карателі". Йдеться про 155 бригаду морської піхоти тихоокеанського флоту Росії.

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ЗСУ відпрацьовували по окупантах всіма видами ураження

Сергій Череватий розповів, що ця бригада намагалася штурмувати позиції ЗСУ в районі Павлівки біля Вугледара. За його словами, там були запеклі та жорстокі бої.

Речник Східного угруповання ЗСУ зазначив, що росіяни наразилися на жорстоку оборону ЗСУ. Українські воїни відпрацьовували по окупантах всіма видами ураження: танками, артилерією та мінометами.

Унаслідок не надто продуманих дій ворог зазнав значних втрат. Йдеться про декілька сотень вбитих,

– заявив він.

На думку Череватого, Росія відправила розслідувати втрати, адже йдеться про елітний підрозділ. Росіяни вимушені зробити видимість, що занепокоєні втратами.

Разом з тим, речник сказав, що принцип російської армії не рахувати свої втрати.

Що відомо про розгром морських піхотинців

6 листопада 155 бригада морської піхоти тихоокеанського флоту Росії поскаржилася, що була вимушена виконати безглуздий наказ і зазнала великих втрат.

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Окупанти поскаржилися, що біля Павлівки на Донеччині в них вже 300 "двохсотих", "трьохсотих" та багато зниклих безвісти. Вони навіть написали листа губернатору.

Однак у міноборони Росії назвали події "ефективними наступальними діями". У ЗСУ вже підтвердили втрати російських морпіхів і заявили, що туди їдуть так звані "карателі".

До уваги – що відомо про розгром бригади Росії біля Павлівки: дивіться відео