В Воздушных силах ВСУ показали, как сбивали дроны-камикадзе: эффектное видео

Россияне нанесли массированную ракетную атаку 10 февраля. Перед этим захватчики атаковали Украину иранскими дронами.

Ночью 10 февраля российские террористы нанесли массированную атаку по Украине. Под вражеским огнем оказались сразу несколько областей. В частности, Хмельницкая и Днепропетровская.

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Успешная работа ВСУ

В Воздушных силах ВСУ показали, как наши военные ликвидировали один из вражеских беспилотников.

Украинские военные показали, как уничтожили беспилотник: смотрите видео

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что оккупанты атаковали область "Шахидами". Около 04:00 произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района.

Руководитель ОВА Сергей Лысак рассказал, что ночь на Днепропетровщине была очень шумной. Сначала около 22 часов 9 февраля оккупанты запустили на область партию "Шахидов". К счастью, силы ПВО сбили все вражеские дроны.

Массированная атака 10 февраля: главное