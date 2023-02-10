В Воздушных силах ВСУ показали, как сбивали дроны-камикадзе: эффектное видео
Источник:Воздушные силы ВСУ
Россияне нанесли массированную ракетную атаку 10 февраля. Перед этим захватчики атаковали Украину иранскими дронами.
Ночью 10 февраля российские террористы нанесли массированную атаку по Украине. Под вражеским огнем оказались сразу несколько областей. В частности, Хмельницкая и Днепропетровская.
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Успешная работа ВСУ
В Воздушных силах ВСУ показали, как наши военные ликвидировали один из вражеских беспилотников.
Украинские военные показали, как уничтожили беспилотник: смотрите видео
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что оккупанты атаковали область "Шахидами". Около 04:00 произошло попадание в объект критической инфраструктуры Шепетовского района.
Руководитель ОВА Сергей Лысак рассказал, что ночь на Днепропетровщине была очень шумной. Сначала около 22 часов 9 февраля оккупанты запустили на область партию "Шахидов". К счастью, силы ПВО сбили все вражеские дроны.
Массированная атака 10 февраля: главное
- 10 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. К сожалению, есть попадание в объекты инфраструктуры и жилые дома, ранения получили гражданские люди.
- По данным Воздушных сил ВСУ, враг атаковал восемью стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс из районов Каспийского моря и Волгодонска, выпускавших ракеты Х-101 и Х-555. С кораблей в Черном море – крылатыми ракетами морского базирования типа "Калибр".
- Противник совершил 71 пуск крылатых ракет Х-101, Х-555, "Калибр" (включая ночные пуски). Силами обороны Украины уничтожена 61 крылатая ракета врага и 5 дронов-камикадзе Shahed-136/131.
- Силы ПВО сбили над Киевом 10 ракет. По данным мэра, есть повреждения электросетей, но пострадавших нет. Обломки российской ракеты повредили крышу жилого дома в частном секторе в Голосеевском районе.
- В Харьковской области оккупанты нанесли удар по Харьковскому району, ранения получили восемь гражданских людей, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
- Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что силы ПВО сбили все ракеты над Львовщиной.