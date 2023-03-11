По колено в грязи и под обстрелами: украинские бойцы показали, как спасают собратьев в Бахмуте

11 марта 2023, 13:55
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205 батальон Территориальной обороны

Вооруженные Силы Украины продолжают героически защищать Бахмут. Военные показали, как спасают своих собратьев в городе.

Военные Территориальной обороны Вооруженных сил Украины показали, как проходит эвакуация раненого бойца в Бахмуте.

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Эвакуация раненого бойца

"По колено в грязи, набирая полные берцы воды, почти бегом, в полном снаряжении, под постоянными обстрелами - так происходят эвакуации раненых с поля боя на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении

Бойцы опубликовали видео, на котором кадры из дрона и камеры на шлеме бойца. Военные вынуждены идти через настоящее болото и со взрывами рядом, чтобы спасти своего собратья.

Как военные эвакуируют раненых в Бахмуте: смотрите видео

Какая ситуация в Бахмуте: главное

  • Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский прокомментировал ситуацию в Бахмуте.
  • Для обороны Бахмута привлечены силы и ресурсы, которые не позволяют противнику реализовать свой замысел, ломают его планы и заставляют отказаться от продвижения вперед.
  • Он отметил, что необходимо выиграть время для накопления резервов и начала весеннего контрнаступления, которое уже не за горами. Командующий постоянно держит на контроле оперативную обстановку на фронте и принимает необходимые меры по содержанию Бахмута под украинским контролем.
  • В Минобороны Британии сообщили, что ПИК "Вагнера" за последние четыре дня взяли под контроль большинство восточной части города Бахмут. Теперь линия фронта проходит по его центру по реке Бахмутка.
  • Там отмечают, что ВСУ продолжают удерживать западную часть Бахмута и разрушили ключевые мосты через Бахмутку, "протекающую с севера на юг через полосу открытой местности шириной 200 – 800 метров между застроенными районами".

Автор: Дарина Жданович