По колено в грязи и под обстрелами: украинские бойцы показали, как спасают собратьев в Бахмуте

Вооруженные Силы Украины продолжают героически защищать Бахмут. Военные показали, как спасают своих собратьев в городе.

Военные Территориальной обороны Вооруженных сил Украины показали, как проходит эвакуация раненого бойца в Бахмуте.

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Эвакуация раненого бойца

"По колено в грязи, набирая полные берцы воды, почти бегом, в полном снаряжении, под постоянными обстрелами - так происходят эвакуации раненых с поля боя на Бахмутском направлении", – говорится в сообщении

Бойцы опубликовали видео, на котором кадры из дрона и камеры на шлеме бойца. Военные вынуждены идти через настоящее болото и со взрывами рядом, чтобы спасти своего собратья.

Как военные эвакуируют раненых в Бахмуте: смотрите видео

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