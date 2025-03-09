Наглецы, – в 24-й ОМБр рассказали о мощном уничтожении колонны врага

Враг пытается продвинуться вглубь территории. Обычно россияне используют пехотные группы, поскольку у них нет проблем с численностью пехоты.

Пресофицер 24 ОМБР Иван Петричак в эфире 24 Канала отметил, что ситуация остается напряженной на линии соприкосновения в Часовом Яру. Противник наносит все возможные удары, использует все имеющиеся средства, чтобы прорваться вглубь территории. ВСУ их сдерживает.

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На днях 24 ОМБР обнародовала один из таких штурмов противника. Оккупанты пытались прорваться колонной техники рано утром. Они задействовали более 25 единиц техники в несколько накатов.

Какова тактика врага

"Результат этого штурма для них – минус 11 уничтоженных машин, пять поражено, остановлено 24 – 200 у них и 9 – 300. Они пытались нагло заехать с выключенными фарами на такое время суток, были обнаружены еще на подъездах и уничтожены. Такие штурмы очень показательны, потому что противник применяет смешанную тактику: то малые пехотные группы, то большое количество техники", – сказал Иван Петричак.

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Он добавил, что такой штурм – не уникальный случай, а лишь пример того, как противник действует. Были и другие штурмы, когда противник задействовал 10 единиц техники, преимущественно быстрые маневренные БМД-4, но в 24 ОМБР их уничтожают и останавливают.

Наблюдаем также попытки штурмов на мотоциклах. Они пытаются прорваться большим количеством мотоциклов. Группы ДРГ также передвигаются на мотоциклах. Это могут быть мотоциклы, квадроциклы или легкие бронированные БМД-4,

– сказал Петричак.

Он отметил, что малые пехотные группы действуют одновременно: их может быть от двух до пяти человек, но их много, и все пытаются действовать синхронно. Одна группа может идти "в лоб", другая – заходить с фланга.

Вы понимаете, для чего это применяется? Чтобы количество дронов, летающих в воздухе, искало эти группы, а штурмовые группы создают хаос, рассеивают внимание и действуют незаметно. Эта тактика применяется не только у нас на направлении, но и по всему фронту,

– добавил Петричак.

Он отметил, что проблем с пехотой у россиян нет, поэтому нацелено именно на массовость пехоты, чтобы приблизиться к линии соприкосновения и рассредоточить силы. Понятно, что некоторые группы уничтожаются, но другие могут спрятаться, переждать и снова попытаться сформироваться.