Об этом заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он объяснил, что зверства в Буче имели несколько стадий, оккупанты в Харьковской области совершали убийства жителей, как во время второй стадии.

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Прежде всего, Арестович считает, что оккупанты, скорее всего, "убивали не военных, а кошмарили бизнесменов, пытались вытащить деньги. Искали на кого указали пророссийские, на проукраинский актив".

Это то, что было похоже на вторую стадию в Буче:

когда они били по всему, что движется, участвовали в уличных боях;

второе, когда они устраивали террор – основное количество жертв со связанными руками;

третье – беззаконие при отходе, когда они уже отходили и не жалея расстреливали всех.

"В Харьковской области, скорее всего, был второй этап. То есть такой бессистемный террор", – отметил Арестович.

Оккупанты расстреливали гражданских на Харьковщине

После деоккупации поселков в Харьковской области, правоохранители фиксируют военные преступления россиян – 12 сентября обнаружили тела 4 убитых захватчиками украинцев.

Предварительно сообщали о двух убитых в селе Граково.

А во время оккупации Балаклеи россияне всегда держали в плену не менее 40 человек. Оккупанты кормили людей только кашами.

Как и на других оккупированных территориях, россияне с помощью коллаборантов искали тех, кто служил или имел родственников в зоне боевых действий на Донбассе.

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