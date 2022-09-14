Про це заявив радник Офісу Президента Олексій Арестович. Він пояснив, що звірства в Бучі мали кілька стадій, окупанти на Харківщині вчиняли вбивства жителів, як під час другої стадії.

Увага Тортури були різними: в Балаклії окупанти влаштували катувальні концтабори

Передусім, Арестович вважає, окупанти, скоріш за все, "вбивали не воєнних, а кошмарили бізнесменів, намагались витягнути гроші. Шукали на кого вказали проросійські на проукраїнський актив".

Це те, що було схоже на другу стадію в Бучі:

коли вони гатили по всьому, що рухається, брали участь у вуличних боях;

друге, коли вони влаштовували терор – основна кількість жертв зі зв'язаними руками;

третє – беззаконня при відході, коли вони вже відходили та не жаліючи розстрілювали усіх.

"В Харківській області, скоріш за все, був другий етап. Тобто такий безсистемний терор", – зазначив Арестович.

Окупанти розстрілювали цивільних на Харківщині

Після деокупації селищ у Харківській області, правоохоронці фіксують воєнні злочини росіян – 12 вересня виявили тіла 4 вбитих загарбниками українців.

Попередньо, повідомляли про двох вбитих у селі Гракове.

А під час окупації Балаклії росіяни завжди тримали у полоні щонайменше 40 людей. Окупанти годували людей тільки кашами.

Як і на інших окупованих територіях, росіяни з допомогою колаборантів шукали тих, хто служив або мав родичів в зоні бойових дій на Донбасі.

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