Как вторая стадия в Буче: Арестович рассказал, кого оккупанты убивали и пытали на Харьковщине
Источник:Фейгин Live
Россияне убивали и пытали гражданских на оккупированной территории Харьковщины. Захватчики устроили террор местных жителей, как это было в Буче.
Об этом заявил советник Офиса Президента Алексей Арестович. Он объяснил, что зверства в Буче имели несколько стадий, оккупанты в Харьковской области совершали убийства жителей, как во время второй стадии.
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Прежде всего, Арестович считает, что оккупанты, скорее всего, "убивали не военных, а кошмарили бизнесменов, пытались вытащить деньги. Искали на кого указали пророссийские, на проукраинский актив".
Это то, что было похоже на вторую стадию в Буче:
- когда они били по всему, что движется, участвовали в уличных боях;
- второе, когда они устраивали террор – основное количество жертв со связанными руками;
- третье – беззаконие при отходе, когда они уже отходили и не жалея расстреливали всех.
"В Харьковской области, скорее всего, был второй этап. То есть такой бессистемный террор", – отметил Арестович.
Оккупанты расстреливали гражданских на Харьковщине
После деоккупации поселков в Харьковской области, правоохранители фиксируют военные преступления россиян – 12 сентября обнаружили тела 4 убитых захватчиками украинцев.
Предварительно сообщали о двух убитых в селе Граково.
А во время оккупации Балаклеи россияне всегда держали в плену не менее 40 человек. Оккупанты кормили людей только кашами.
Как и на других оккупированных территориях, россияне с помощью коллаборантов искали тех, кто служил или имел родственников в зоне боевых действий на Донбассе.
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