Уничтожено почти все: как Бахмут изменился за год – спутниковые снимки

Сегодня Бахмут является одним из самых горячих мест театра боевых действий. Более того, в течение последних шести месяцев город был центром интенсивных боев.

Так что в сети показали, каким изменениям за время полномасштабной войны подвергся город. Если коротко – ужасным.

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Город почти полностью уничтожен

Так, на опубликованных спутниковых снимках видно, что от домов, где когда-то кипела жизнь, остались руины. Известно, что на сегодняшний день оккупантам удалось разрушить более 60% города.

Город был центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами за последние 6 месяцев, и изображения показывают значительные повреждения зданий и инфраструктуры. До 1 августа 2022 года, после 4 января 2023 года,

– отметили в сети.

Как изменился Бахмут с начала полномасштабной войны / Фото из твиттера Maxar Technologies

Несмотря на обстрелы, в Бахмуте раздается музыка

Несмотря на интенсивные бои, украинцы не теряют дух. Так, недавно сеть поразило до глубины души видео, где военный Украины заиграл на пианино под аккомпанемент звуков обстрелов и на фоне разбитого окна.

От видео невозможно сдержать эмоции.

Более 60% Бахмута разрушены, но там до сих пор раздается музыка. Несмотря на постоянные обстрелы. Выстоим,

– отметили в Министерстве культуры.

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