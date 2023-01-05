Уничтожено почти все: как Бахмут изменился за год – спутниковые снимки
Источник:Maxar Technologies
Сегодня Бахмут является одним из самых горячих мест театра боевых действий. Более того, в течение последних шести месяцев город был центром интенсивных боев.
Так что в сети показали, каким изменениям за время полномасштабной войны подвергся город. Если коротко – ужасным.
Интересно Удар ВСУ по Макеевке: появились спутниковые фото до и после атаки
Город почти полностью уничтожен
Так, на опубликованных спутниковых снимках видно, что от домов, где когда-то кипела жизнь, остались руины. Известно, что на сегодняшний день оккупантам удалось разрушить более 60% города.
Город был центром интенсивных боев между российскими и украинскими силами за последние 6 месяцев, и изображения показывают значительные повреждения зданий и инфраструктуры. До 1 августа 2022 года, после 4 января 2023 года,
– отметили в сети.
Как изменился Бахмут с начала полномасштабной войны / Фото из твиттера Maxar Technologies
Несмотря на обстрелы, в Бахмуте раздается музыка
Несмотря на интенсивные бои, украинцы не теряют дух. Так, недавно сеть поразило до глубины души видео, где военный Украины заиграл на пианино под аккомпанемент звуков обстрелов и на фоне разбитого окна.
От видео невозможно сдержать эмоции.
Более 60% Бахмута разрушены, но там до сих пор раздается музыка. Несмотря на постоянные обстрелы. Выстоим,
– отметили в Министерстве культуры.
Что происходит в Бахмуте: последние новости
- По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, военным Украины удалось сорвать планы врага по Бахмуту и Соледару. Несмотря на все попытки, оккупанты не смогли захватить Соледар и окружить Бахмут до 26 декабря, хотя таков был их последний дедлайн.
- Военный аналитик Алексей Гетьман считает, что россияне уже обдумывают "жест доброй воли" возле этого города. Более того, по его мнению, перелом на фронте произошел, и у россиян никаких успехов уже не будет.
- Также 5 января стали известны хорошие новости из Бахмута. Так, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что ВСУ отбросили россиян на предыдущие позиции за пределы города.