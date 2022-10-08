Сеть заполнили фото и видео пожара. Оно неудивительно, ведь смотреть на это можно вечно. А сейчас сами оккупанты в РосСМИ показали, как выглядит Керченский мост.

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Следственный комитет опубликовал видео с места взрыва грузовика на Крымском мосту.

Оккупанты показали Крымский мост после взрыва: видео

Также в Telegram-канале Mash опубликовали кадры тушения товарного склада на Керченском мосту, который загорелся мгновенно после взрыва.

Как гасили товарный склад: видео

Как выглядит Крымский мост несколько часов после взрывов / Фото росСМИ

Взрыв на Крымском мосту: что известно

Взрыв на мосту через Керченский пролив раздался около 6 часов утра. Первыми о нем сообщили местные жители Крыма – они предполагали, что на мост произошел прилет. Вспыхнул пожар – горели цистерны с топливом в грузовом поезде.

Из-за повреждения автомобильной и железнодорожной частей моста кафиры полностью остановили движение через него. Перестали и продавать билеты на поезда из России в Крым и в обратном направлении. Россияне якобы должны запустить паромную переправу через Керченский пролив.

Последствия взрыва уже показали и в российских СМИ. Масштабы повреждения действительно впечатляют – часть дорожного полотна просто погрузилась в воду.

На взрыв на Крымском мосту уже отреагировали в украинском Минобороны. Там отметили, что Крымский мост, как и утопленный ранее российский крейсер "Москва", – это символы российской "власти" в украинском Крыму, и они исчезли.

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, что уничтожение Крымского моста разрушает очередные логистические цепочки россиян, поэтому им труднее будет не только подвозить резервы, но и вывозить раненых и тому подобное.

Стало известно, что за взрывами на Крымском мосту стоят украинские спецслужбы, в том числе и СБУ.

К слову, на "хлопок" на Крымском мосту уже традиционно мемами отреагировали украинцы, а россияне – истерикой.

Достойно внимания – Путин отреагировал на горящий Крымский мост: смотрите видео