Мережа зарясніла фото та відео пожежі. Воно й не дивно, адже дивитися на це можна вічно. А зараз самі окупанти у росЗМІ показали, який вигляд має Керченський міст.
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Так, Слідчий комітет опублікував відео з місця вибуху вантажівки на Кримському мосту.
Окупанти показали Кримський міст після вибуху: відео
Також в одному з Telegram-каналів опублікували кадри гасіння товарного складу на Керченському мості, який загорівся миттєво після вибуху.
Як гасили товарний склад: відео
Який вигляд має Кримський міст декілька годин після вибухів / Фото росЗМІ
Вибух на Кримському мосту: що відомо
- Вибух на мосту через Керченську протоку пролунав близько 6 години ранку. Першими про нього повідомили місцеві мешканці Криму – вони припускали, що на міст стався приліт. Спалахнула пожежа – горіли цистерни з паливом у вантажному потязі.
- Через пошкодження автомобільної та залізничної частин мосту окупанти повністю зупинили рух через нього. Перестали й продавати квитки на потяги з Росії до Криму, і у зворотному напрямку. Росіяни нібито мають запустити поромну переправу через Керченську протоку.
- Наслідки вибуху вже показали й у російських медіа. Масштаби пошкодження справді вражають – частина дорожнього полотна просто занурилася у воду.
- На вибух на Кримському мосту вже відреагували в українському Міноборони. Там зауважили, що Кримський міст, як і потоплений раніше російський крейсер "Москва" – це символи російської "влади" в українському Криму, і вони зникли.
- Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що знищення Кримського мосту руйнує чергові логістичні ланцюжки росіян, тож їм важче буде не лише підвозити резерви, а й вивозити поранених тощо.
- Стало відомо, що за вибухами на Кримському мосту стоять українські спецслужби, зокрема й СБУ.
- До слова, на "бавовну" на Кримському мосту уже традиційно мемами відреагували українці, а росіяни – істерикою.
Варте уваги – Путін відреагував на палаючий Кримський міст: дивіться відео