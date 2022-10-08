Мережа зарясніла фото та відео пожежі. Воно й не дивно, адже дивитися на це можна вічно. А зараз самі окупанти у росЗМІ показали, який вигляд має Керченський міст.

Читайте також За підривом Кримського мосту стоять українські спецслужби, зокрема СБУ

Так, Слідчий комітет опублікував відео з місця вибуху вантажівки на Кримському мосту.

Окупанти показали Кримський міст після вибуху: відео

Також в одному з Telegram-каналів опублікували кадри гасіння товарного складу на Керченському мості, який загорівся миттєво після вибуху.

Як гасили товарний склад: відео

Який вигляд має Кримський міст декілька годин після вибухів / Фото росЗМІ

Вибух на Кримському мосту: що відомо

Вибух на мосту через Керченську протоку пролунав близько 6 години ранку. Першими про нього повідомили місцеві мешканці Криму – вони припускали, що на міст стався приліт. Спалахнула пожежа – горіли цистерни з паливом у вантажному потязі.

Через пошкодження автомобільної та залізничної частин мосту окупанти повністю зупинили рух через нього. Перестали й продавати квитки на потяги з Росії до Криму, і у зворотному напрямку. Росіяни нібито мають запустити поромну переправу через Керченську протоку.

Наслідки вибуху вже показали й у російських медіа. Масштаби пошкодження справді вражають – частина дорожнього полотна просто занурилася у воду.

На вибух на Кримському мосту вже відреагували в українському Міноборони. Там зауважили, що Кримський міст, як і потоплений раніше російський крейсер "Москва" – це символи російської "влади" в українському Криму, і вони зникли.

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що знищення Кримського мосту руйнує чергові логістичні ланцюжки росіян, тож їм важче буде не лише підвозити резерви, а й вивозити поранених тощо.

Стало відомо, що за вибухами на Кримському мосту стоять українські спецслужби, зокрема й СБУ.

До слова, на "бавовну" на Кримському мосту уже традиційно мемами відреагували українці, а росіяни – істерикою.

Варте уваги – Путін відреагував на палаючий Кримський міст: дивіться відео