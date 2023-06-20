Хуже апокалиптических фильмов: жуткие кадры после затопления Острова в Херсоне

После того как Россия взорвала Каховскую ГЭС, вода из Днепра полностью затопила микрорайон Остров в Херсоне. Когда вода отступила, стали известны жуткие последствия российского теракта.

Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин показал видео со страшными последствиями подрыва Каховской ГЭС. На ролике улицы микрорайона Остров, который уже открыт для гражданских.

Смотрите также Подтопленным остается 21 населенный пункт, уровень воды упал: главное о подрыве Каховской ГЭС

На улице вместо асфальта теперь мул

На кадрах заметно, что от обычных домов людей почти ничего не осталось.

Эти кадры хуже апокалиптических фильмов. Потому что это не выдумка. Это жестокая реальность, которую принес "русский мир" на благодатные херсонские земли,

– сказал Прокудин.

Как выглядит микрорайон Остров в Херсоне, который затопило: смотрите видео​

Он рассказал, что все постройки в микрорайоне были полностью затоплены. На улице вместо асфальта теперь мул, нанесенный из реки.

По словам главы Херсонской ОВА, все дома полностью уничтожены. Он рассказал, что даже если людям помогут восстановить их жилье, на восстановление экологической системы уйдет гораздо больше времени.

Прокудин сообщил, что Херсонщине помогают ликвидировать последствия 13 областей, предоставив специалистов и технику. Однако он отметил, что регион нуждается в еще большей помощи, особенно в технике для ликвидации последствий затопления.

Какая ситуация в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС