Как сейчас выглядит Симоньян, у которой диагностировали рак: пропагандистка шокировала фото
- Маргарита Симоньян после курса химиотерапии обнародовала фото без парика.
- Она подписала фотографию словами: "Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет".
В сентябре 2025 года одна из главных пропагандисток Кремля сообщила, что у нее обнаружили рак. Маргарита Симоньян впервые показала, как изменила ее болезнь.
Осенью Симоньян заявила, что ее ожидает сложная операция. Уже в декабре пропагандистка вернулась на российские телеэкраны после того, как прошла курс химиотерапии. В эфире она появилась в парике.
Как выглядит Симоньян после лечения рака?
26 января Симоньян впервые обнародовала фото, на котором она без парика. Из-за болезни служанка пропаганды была вынуждена побрить голову.
Симоньян после химиотерапии / Фото с телеграм-канала пропагандистки
Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет,
– подписала фотографию рупор Кремля.
К слову, Симоньян не уточняла, какую именно онкологию у нее диагностировали. Впрочем, в СМИ предполагают, что речь идет о раке молочной железы.
Что известно о Маргарите Симоньян?
- Маргарита Симоньян родилась 6 апреля 1980 года в Краснодаре в семье русифицированных армян. Ее предки жили в Османской империи, пережили этнические чистки, сбежали в Крым, а в 1944 году были депортированы за Урал. Вернуться смогли после смерти Сталина, но не в Крым, а на Кубань. Эту историю Симоньян сама публично рассказывала в 2017 году.
- Симоньян училась в Краснодаре, мечтала стать журналисткой, ориентировалась на Владимира Познера. Первый опыт получила на местном телевидении во время Второй чеченской войны. Подавая войну в Чечне с позиций Кремля, она быстро сделала карьеру, попала в президентский пул и закрепилась как пропагандистка.
- Во время теракта в Беслане открыто оправдывала действия властей и распространяла ложную информацию.
- В 25 лет стала главным редактором телеканала Russia Today (RT), который из иновещания быстро превратился в инструмент агрессивной российской пропаганды. Канал активно продвигал кремлевские нарративы во время войны с Грузией, а впоследствии – против Украины и Запада.
- С 2014 года Симоньян отвечает за информационный фронт против Украины. Она системно распространяла фейки, оправдывала преступления России, поддерживала агрессию и публично призывала к эскалации войны. После 2022 года регулярно выступает в ток-шоу с радикальными заявлениями.
- В Украине против нее открыты уголовные дела, она находится под международными санкциями.
- В 2025 году Симоньян заявила о тяжелой болезни, что многие восприняли как попытку избежать ответственности. Тем временем осенью ее муж, режиссер и тоже пропагандист Тигран Кеосаян, умер после длительного пребывания в коме.
- Маргариту Симоньян включили в список самых влиятельных людей мира 2025 года по версии Financial Times в категории "Лидеры".