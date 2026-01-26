В сентябре 2025 года одна из главных пропагандисток Кремля сообщила, что у нее обнаружили рак. Маргарита Симоньян впервые показала, как изменила ее болезнь.

Осенью Симоньян заявила, что ее ожидает сложная операция. Уже в декабре пропагандистка вернулась на российские телеэкраны после того, как прошла курс химиотерапии. В эфире она появилась в парике.

Как выглядит Симоньян после лечения рака?

26 января Симоньян впервые обнародовала фото, на котором она без парика. Из-за болезни служанка пропаганды была вынуждена побрить голову.

Симоньян после химиотерапии / Фото с телеграм-канала пропагандистки

Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет,

– подписала фотографию рупор Кремля.

К слову, Симоньян не уточняла, какую именно онкологию у нее диагностировали. Впрочем, в СМИ предполагают, что речь идет о раке молочной железы.

Что известно о Маргарите Симоньян?