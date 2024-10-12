Россияне превращают город в руины: как выглядит Торецк, где идут сейчас бои

Российские войска зашли на восточную окраину Торецка в Донецкой области. Оккупанты буквально стирают с лица Земли город и превращают в руины.

В сети появились фото и видео Торецка, которое под плотным огнем российской армии. Подчеркнем, что Силы обороны все еще контролируют 50% города. Остальная территория – захвачена россиянами.

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Как выглядит Торецк

На распространенных кадрах видно, что в городе не осталось ни одного целого дома: все многоэтажки разрушены и частично выгорели. Улицы города затянуло дымом из-за пожаров от прилетов.

На видео с высоты птичьего полета, видно, что в Торецке сплошные руины, но это никак не влияет на интенсивность российского огня. Враг продолжает беспощадно бить по городу, разрушая все.

К слову, до начала войны в городе проживало более 50 тысяч украинцев.

Россияне могут "сточиться" в Торецке

По состоянию на сегодня, 12 октября, ситуация в Торецке сложная – оккупанты "просочились" в центральную часть города. Об этом сообщил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

Торецк на карте:

Бои в городе продолжаются. Уличные бои – это отсутствие линии фронта. Интенсивность боев такая, что одно здание может быть в руках Сил обороны, следующее здание уже в руках россиян, потом опять Сил обороны. Это постоянное перетекание позиций,

– отметил эксперт.



Россияне превращают Торецк в руины / Фото с тг-каналов

Поэтому, невозможно сказать, где линия фронта проходит в городе и вообще она там существует. Попович также предположил, что врагу важно захватить Торецк, потому что это создает дополнительную угрозу для Константиновки.

Россияне зашли в Торецк: видео

По словам Поповича, если россияне возьмут Торецк, тогда они смогут наступать на Константиновку с другой стороны.

"То есть одно направление - это Часов Яр, который враг хочет захватить для наступления на Константиновку, второе направление – это Торецк", – подчеркнул он.



В Торецке продолжаются ожесточенные бои / Фото с тг-каналов

Однако, именно в уличных боях ВСУ могут сточить войска противника, что является важным фактором для того, чтобы продолжать удерживать наступление врага, считает Попович.