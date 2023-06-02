Огневые точки и баррикады: Комаров показал, как изменился Офис Президента за время войны

Во время полномасштабной войны Офис Президента существенно трансформировался. Здание фактически превратилось в крепость.

В здании ОП повсюду расположены огневые точки, а входы забаррикадированы. Об этом журналист Дмитрий Комаров рассказал в проекте "Год". 24 Канал.

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Как выглядит Офис Президента

В коридорах – приглушенный красный свет – это нужно ради безопасности. Глава ОП Андрей Ермак рассказал, что в первые дни вторжения света в Офисе вообще не было. Люди ходили с фонариками.

Честно, я даже не помню, когда оно стало красным,

– сказал Ермак.

Комаров добавил, что президент Зеленский рассказывал, из-за этого свет у него ухудшилось зрение.

Как изменился Офис Президента: видео "1+1"

Зеленский год живет в Офисе

Ранее Комаров посетил Офис Президента, чтобы пообщаться с Зеленским. Глава государства рассказал, что уже год он фактически живет на работе.

На кадрах видно, что от офиса Зеленского, где он обычно записывает обращение и принимает решение, до его кровати всего одна дверь. Если туда пройти, можно увидеть небольшую комнатку, в которой есть кровать, умывальник, телевизор, стол и несколько кресел.

Также президент показал парадный костюм, который он планирует одеть, когда ВСУ выгонят всех российских окупантов с наших территорий.