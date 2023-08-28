У Зеленского спрогнозировали окончание войны в Украине

Михаил Подоляк прокомментировал завершение войны, которую Россия начала против Украины. По его словам, большая наивность полагать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью.

Советник главы Офиса Президента объяснил, что война завершится так, как началась. Ранее Владимир Зеленский сказал, что он не может сказать, будет ли у нас третий День Независимости во время войны.

Смотрите также Путина нужно физически уничтожить: как его смерть поможет Украине

Что сказал Подоляк о завершении войны

Советник Андрея Ермака рассказал, что вся внутренняя легитимность Путина строится по убеждению российских элит, что он "еще не проиграл войну". Но в самом Кремле уже понимают неотвратимое – чем больше Россия будет терять оккупированных территорий, тем быстрее произойдет падение поддержки режима.

Михаил Подоляк назвал выигрышем времени:

убийство Пригожина;

подготовку в России новой мобилизации для насыщения фронта.

Но часы уже ведут обратный отсчет. Легко не будет, но большая наивность полагать, что Украине придется возвращать территории, отвоевывая каждый километр кровью. По мере продвижения на Юге и выхода украинских сил в админграницу с Крымом события будут приобретать другой вид. В конце концов все закончится быстро и в один момент – так же, как и началось,

– заявил советник главы Офиса Президента.

Буданов отвечал на вопрос, когда завершится война

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины во время интервью ответил на вопрос, когда завершится война. Генерал-майор назвал этот вопрос интересным.

Лично мы надеемся, что оно (завершение войны – 24 Канал) будет быстрым, но поскольку мы только что коснулись религии, только Бог знает ответ,

– отметил Кирилл Буданов.

Он также отметил, что Западу не выйдет навязать мир украинскому народу. Детальнее о позиции Буданова – читайте по ссылке.