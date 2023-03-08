The Economist рассказал, как Залужный не попал в ловушку и перехитрил россиян в Бахмуте
Источник:The Economist
Штурмуя Бахмут, цель России также заключалась в том, чтобы привлечь значительные резервы Украины. Однако главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не попал в ловушку,
Об этом говорится в материале The Economist. В издании отмечают, что использование резервов значительно усложнило бы украинское контрнаступление.
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Как Залужный избежал ловушки россиян
Также журналисты отмечают, что битва за Бахмут привела к гораздо большим потерям со стороны России, чем Украины. В The Economist рассказали, как генерал Залужный избежал очевидной ловушки.
Вместо того, чтобы бросить значительные резервы в Бахмут для спасения города, который имеет гораздо более символическое, чем военное значение, он отправил войска за границу для тренировок на новой технике.
– говорится в материале.
То есть речь идет о том, что этой зимой россияне надеялись на то, что в боях за Бахмут Украина использует резервы, которые накапливают для контрнаступления. Издание отмечает, что Бахмут больше имеет символическую ценность, чем военную.
В то же время многие украинские воины отправили на обучение за границу, в частности на полигоне Графенвер в восточной Баварии в Германии. Там американцы проводят учения, цель которых – объединить пехоту, бронетехнику, артиллерию и другие виды боевой техники, чтобы они были задействованы вместе в боевых действиях, а не последовательно.
Ежемесячно через Графенвер будет проходить не менее 1 батальона украинских воинов. Однако западные партнеры не уверены, что их усилий достаточно – многие украинские военные среди мобилизованных имеют ограниченный военный опыт и их гораздо больше, чем можно обучать на полигоне. Кроме того, для Запада сейчас очень серьезно встает вопрос о боеприпасах.
Однако в то же время российская армия в худшем положении. Например, аналитики предполагают, что если Россия все же сможет захватить Бахмут и начнет прорываться дальше в Донецкой области, то ей нужно будет задействовать ограниченные резервы и даже опрокидывать войска по другим направлениям фронта, что сделает определенные участки уязвимыми, а это создаст возможности для нашего контрнаступления. .
В издании уверяют, что Залужный рассчитывает, что создаст три новых армейских корпуса. Каждый будет состоять из шести бригад и будет насчитывать по 20 тысяч военных – общее количество составит около 60 тысяч.
В НАТО предупредили о решающих днях в отношении Бахмута
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни. Он отметил, что Россия в течение нескольких месяцев бросала на это направление новую живую силу и технику.
- Он призывает Запад усилить помощь Украине, чтобы вероятная потеря Бахмута не стала переломным моментом в войне.
- В ежедневном отчете ISW отмечали, что россиянам не хватает механизированных сил для продвижения в Бахмуте Уже более полугода захватчики пытаются прорвать оборону Вооруженных Сил на этом направлении, однако им это не удается сделать.
- Также аналитики отметили, что у врага проблемы со штурмовыми отрядами. Собственно, они слишком малы для того, чтобы совершать эффективные наступательные операции.