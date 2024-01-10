Вариантов оставалось только два: почему защитники "Азовстали" согласились на выход

Украинские Герои 86 дней мужественно защищали Мариуполь, но город оказался в блокаде. Защитники были на заводе "Азовсталь", их запасы иссякают и существовало всего два варианта – либо все выходят, либо все погибнут.

Об этом говорится в эксклюзивном материале 24 Канала. Враг не прекращал обстрелов, количество раненых росло, а медикаментов было критически недостаточно, поэтому офицеры "Азова" постоянно совещались и продумывали разные пути для сохранения жизней.

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Сначала хотели вывести только раненых

С каждым днем, а впоследствии и часом ситуация на "Азовстали" становилась все сложнее, ведь боевые действия продолжались, раненых становилось все больше, а запасы заканчивались. 8 мая 2022 года ситуация на территории завода стала критической. Тогда журналистам 24 Канала удалось пообщаться с заместителем командира "Азова" Святославом Паламарем "Калиной". Герой рассказал, что после первого этапа эвакуации гражданских идет подготовка второго этапа – эвакуации раненых и медиков с завода. Ею снова лично занимался Денис Прокопенко. Однако тогда никто не знал, получится ли договориться.

Через несколько дней Денис "Редис" Прокопенко собрал на совещание офицеров. Он рассказал, что есть возможность выхода в плен с предстоящим обменом. "Рэдис" добавил, что нужно выводить раненых, но россияне не соглашаются только на их обмен.

Богдан "Тавр" Кротевич, начальник штаба "Азов", рассказывал, что тогда вариант прекращения обороны Мариуполя без приказа никто не рассматривал. Когда говорилось о деблокаде, военные были готовы сделать коридор только для раненых, а те, кто может вести бой, планировали оставаться в Мариуполе.

Мы понимали, что будем предлагать отдать раненых, чтобы их обменяли на российских военных, даже не раненых. Но враг полностью отказался от этого,

– рассказал "Тавр".

Тогда азовцы видели только 2 реальных варианта развития событий – либо выходят все бойцы, либо все погибнут.

"Среди офицеров "Азова" было понимание ситуации полностью, поэтому больших дискуссий не было. Были предложения других офицеров – вырываться из Мариуполя и идти на прорыв – на что мы ответили, что своих раненых не бросим. Как, например, это сделал полковник Баранюк – бросив своих раненых и большую часть 36 бригады", – добавил Кротевич.

На решение было немного времени

"Тавр" рассказал, что сам склонялся к варианту сразиться до последнего в Мариуполе, ведь считал, что если бы не эта оборона, то оккупанты были бы где-нибудь в окрестностях Запорожья.

Когда ситуация начала обостряться, то у азовцев не было много времени на решение. "Рэдис" лично выходил на переговоры с российской стороной, хотя это было очень опасно. Офицеры боялись, что командир может не вернуться, но каждый раз "Рэдис" возвращался к своим бойцам.

Для окончательного решения Прокопенко связался с Владимиром Зеленским и Валерием Залужным. От них получил приказ и 16 мая доказал его бойцам на "Азовстали".

Под влиянием ответственности за жизнь раненых бойцов, которых каждый день становилось все больше и каждый день медленно умирали без медикаментов, мы и приняли такое решение. Прекращение обороны было согласовано руководством государства, а мы, военные, – выполнили приказ. И даже если бы был приказ стоять до последнего бойца - "Азов" бы эту команду выполнил тоже,

– добавил Богдан Кротевич.

И так началась подготовка к выходу из "Азовстали". "Рэдис" объяснил, что моральное состояние бойцов на заводе уже не то, каким было, да и нужно спасти раненых, вывезти тела погибших. Россияне не соглашаются на условие исключительно эвакуации раненых, поэтому другого выхода нет – нужно выйти с завода и в рамках обмена пленными через несколько недель вернуться на подконтрольную Украине территорию. Герои "Азовстали" согласились, что не сдаются, а выполняют приказ о сохранении жизней.

Тогда с территории "Азовстали" вышло 2449 Героев.