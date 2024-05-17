Вывод войск России из Украины: Зеленский очертил четкий план действий
Чтобы заставить Россию вывести свои войска с украинских территорий, необходимо соответствующее коммюнике. Для того, чтобы этот процесс был эффективен, к нему также должны быть привлечены и другие страны мира.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. Он также добавил, что работа в этом направлении продолжается, передает 24 Канал.
Важно Самое глубокое продвижение врага – 10 километров: Силы обороны стабилизировали ситуацию на Харьковщине
Как заставить Россию вывести войска из Украины
Полномасштабная война в Украине продолжается уже более 2 лет. Несмотря на значительные потери, враг продолжает давить на всю линию фронта и пытается продвинуться вглубь украинских территорий.
По мнению Зеленского, чтобы заставить Россию вывести свои войска с территории Украины, необходимо иметь серьезную поддержку нескольких стран и соответствующее коммюнике, которое предоставит нашей стране дипломатическое преимущество. Когда будет создан соответствующий документ, то к процессу вывода оккупационных войск можно привлекать площадки в разных странах. На таких платформах страны смогут обсуждать каждый пункт и дорабатывать его, если в том будет необходимость.
Только когда план будет полностью готов, то тогда его можно передавать представителям России. К примеру Владимир Зеленский привел зерновое соглашение, которое согласовывали с ООН и Турцией. Впрочем, недостаток этого соглашения был в том, что к процессу были привлечены только 2 страны, поэтому Россия смогла "ускользнуть" из договоренностей, а Украине пришлось в сложных условиях создавать новый зерновой коридор.
Зеленский также отметил, что перед тем, как говорить с представителями России, необходимо иметь четкий, согласованный всем миром план. Президент подчеркнул, что сейчас Украина работает в разных направлениях, и этот вопрос остается актуальным.
Так, Зеленский проводит переговоры с лидерами стран мира, а руководитель ОП Андрей Ермак – с дипломатами и послами. В комплексе такая работа положительно влияет на поддержку Украины.
Другие заявления Владимира Зеленского во время общения с журналистами
- Враг с 10 мая 2024 года проводит наступательную операцию на Харьковщине. Как сообщил Владимир Зеленский, самая глубокая точка продвижения оккупантов на этом участке фронта – 10 километров. Сейчас украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию в Харьковской области.
- Президент Украины добавил, что сейчас врага остановили на первой линии обороны. Зеленский объяснил, что врагу удалось пересечь границу, поскольку первая линия обороны расположена под постоянными обстрелами со стороны россиян. Из-за этого украинским защитникам было сложно строить фортификации.
- Говоря о том, почему россиянам удалось пересечь границу, Зеленский отметил, что это произошло по нескольким причинам. Во-первых, украинским защитникам не хватает систем ПВО, чтобы давать отпор врагу. Дело в том, что российские военные атакуют с воздуха, используя авиабомбами, а также обстреливают территорию из артиллерии, которая также расположена в нескольких километрах от линии границы. Во-вторых, 8 месяцев паузы в предоставлении военной помощи повлияли на ситуацию на фронте в целом.