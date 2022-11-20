Заплатят за все: как и когда Украина может получить первые репарации от России

Генассамблея ООН 14 октября одобрила резолюцию о репарациях Украины за войну, развязанную Россией. Фактически, на уровне ООН зафиксировано, что все убытки, причиненные агрессией России, будут зафиксированы, просчитаны и впоследствии компенсированы Украине за счет Кремля. Но какие могут быть механизмы этого процесса и как они реалистичны?

Государства ООН, поддержавшие резолюцию, уверенно признают, что Россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права, устава ООН и развязывание агрессивной войны против Украины. Такое успешное голосование является результатом колоссальной работы наших дипломатов, но судя по большому количеству воздержавшихся стран, работы еще будет много.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплатах Россией репараций Украине

Что такое репарации и чем отличаются от контрибуций Репарации — это полное или частичное возмещение материального ущерба от войны. Платится в основном в денежной форме. Репарации получает страна, выигравшая в войне от потерпевшей поражение. Контрибуции — платежи, налагаемые на проигравшее государство в пользу победителя. Во время войны их платит население занятой территории, а после конца войны правительство проигравшей страны. Сроком репарации в международном праве стали использовать более 100 лет назад. После мировой войны побежденную Германию обязали заплатить сумму, соответствующую современным около 31,4 миллиарда долларов. Эти репарации Германия выплачивала почти столетие, последний платеж был произведен в 2010 году. После Второй мировой войны Германия снова возмещала ущерб. Тогда в счет репараций изъяли немецкие активы в Болгарии, Румынии, Венгрии, Финляндии и Австрии. Из-за нехватки средств Германия отдавала долги роялями, радиоприемниками, коврами, часами, одеждой и даже вином. В Советский Союз тогда вывезли тысячи заводов, вагонов со стройматериалами и миллионы тонн продовольствия. Сроком репарации в международном праве стали использовать более 100 лет назад. После мировой войны побежденную Германию обязали заплатить сумму, соответствующую современным около 31,4 миллиарда долларов. Эти репарации Германия выплачивала почти столетие, последний платеж был произведен в 2010 году. После Второй мировой войны Германия снова возмещала ущерб. Тогда в счет репараций изъяли немецкие активы в Болгарии, Румынии, Венгрии, Финляндии и Австрии. Из-за нехватки средств Германия отдавала долги роялями, радиоприемниками, коврами, часами, одеждой и даже вином. В Советский Союз тогда вывезли тысячи заводов, вагонов со стройматериалами и миллионы тонн продовольствия.

Как заставить россиян платить

Начало полномасштабной войны России против Украины неожиданно застало не только украинцев и весь цивилизованный мир. Похоже, что в реалистичность подобной путинской авантюры не верили даже в самой России. Именно поэтому львиная часть российских золото-валютных резервов находилась в западных банках к моменту начала вторжения, и в конце концов там и осталась.

Центробанк России, вероятно, не был проинформирован обо всех планах Кремля, и как только мир проснулся от иллюзий по отношению к России, все их активы на Западе были мгновенно арестованы. Таким образом



Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина / Фото российских СМИ

При этом Россия всеми способами пытается разморозить свои счета и использует факт их конфискации в своих попытках дискредитировать западную финансовую систему. Путин неоднократно отмечал, что якобы западные банки и финучреждения вопреки международным нормам отобрали российские деньги.

Россия может очень просто вернуть активы Центрального банка РФ. Эти условия известны всем: прекращение агрессии по отношению к Украине, вывод российских войск с территории Украины и восстановление нашей территориальной целостности. Этого было достаточно, но очевидно также, что Россия на это не пойдет. Впоследствии судьба этих активов будет обсуждаться во время переговоров, но до этого момента еще далеко, поэтому прогнозировать, какими будут позиции сторон, и возможны ли компромиссы, пока невозможно,

– директор Центра Днестрянского, адвокат Иван Городисский .

Кому по закону принадлежат активы России

Апеллировать к международному праву в одних вопросах, при этом сознательно нарушать его для достижения собственных интересов – классический метод Кремля. Однако сугубо с юридической точки зрения именно в перераспределении этих средств, например, на те же репарации Украине, действительно могут возникнуть проблемы.



Проблема здесь состоит в том, что с точки зрения закона все эти средства принадлежат российским налогоплательщикам. Весь мир, включая самих граждан России, понимают, что россияне никоим образом к этим деньгам не могут быть причастны, ведь всеми финансовыми процессами в России руководит Кремль. Однако, согласно международному праву, это деньги россиян, которые, по крайней мере, официально, до сих пор не признаны соучастниками российской агрессии против Украины.

Когда вопрос репараций поднимался до этого, рассматривалось множество вариантов дальнейших действий. Например, ЕС и США могли бы отдать эти средства будущему демократическому руководству России, они бы добровольно передали часть денег на восстановление Украины , а остальное использовали для стабилизации своего государства. Впрочем, учитывая, что сама вероятность демократических изменений в России не слишком высока, этот вариант пока отложен.

Сегодня же вопрос выплаты репараций Украине снова стал актуальным. Несмотря на прежние юридические препятствия на этом пути, резолюция ООН способна легализовать этот процесс.

Фактически эта резолюция признает обязательство России возместить ущерб, а также право Украины получить такие возмещения. Она не может, сама по себе создать какие-то институциональные механизмы или предусмотреть определенные способы или сроки возмещения, но она дает карт-бланш Украине и союзникам, показывая, что есть определенная юридическая основа для этого,

– замечает Иван Городисский .

В то же время министр юстиции Украины Денис Малюска отметил, что украинские власти "не интересуют мнение Кремля о выплате репараций.

На вопрос, блефует ли Россия, угрожая в ответ арестовывать западные активы, руководитель Минюста ответил, что такой вариант не следует исключать.

"Я уверен, они давно сошли с ума, поэтому действия такого рода могут быть предприняты. Если они будут отбирать частные активы у компаний, вышедших из Российской Федерации или еще не успевших уйти, это выстрел не только себе в ногу, но и в голову. Это ставит. крест на любом возможном инвестиционном климате или возобновлении какой-либо нормальной инвестиционной деятельности и международной торговли в будущем», – подчеркнул Денис Малюска.

ЕС и США создают собственные правовые механизмы

Сначала Совет Европы, еще 15 сентября, принял решение об ответственности России за агрессию против Украины. Туда также входила и материальная ответственность за все разрушения и ущерб, нанесенный россиянами в Украине.Уже 20 сентябряДля этого было необходимо внести численные правки в нормативные акты США относительно конфискованных фондов, которые позволили бы американским министервам юстиции и финансов совместно с Госдепом наладить работу по возмещению ущерба Украине.

Впрочем, в обоих случаях не хватало ключевого элемента, а именно признания законности таких действий со стороны крупных международных организаций, таких как ООН и Всемирный Банк. И принятие резолюции о репарациях в ООН, собственно, и создает предпосылки для перехода от дискуссий о компенсациях внутри ЕС и США к реальным действиям.

Дипломатический успех, но работы еще много

Безусловно, принятие резолюции о репарациях в ООН - огромный успех и результат титанической работы украинских дипломатов, в частности специальной рабочей группы по этому вопросу, созданной указом президента Украины.



Результаты голосования в ООН за резолюцию о репарациях Украины

Впрочем, это голосование также показало, что значительное количество стран еще пытаются сохранять определенный нейтралитет по таким острым вопросам, как конфискация российских денег. Это означает, что работы для дипломатов еще достаточно, а россияне всеми силами попытаются переманить эти страны на свою сторону, по крайней мере, в этом вопросе.

Конечно, удивляться голосам "против" со стороны Беларуси, Эритреи, Ирана и ЦАР нет смысла. Фактически это основные союзники или очень зависимые от России режимы, которые в большинстве вопросов будут занимать позицию Кремля.

Азербайджан проигнорировал голосование за резолюцию

Единственной мощной экономикой, проголосовавшей против репараций Украины, стал Китай. Пекин решил, что даже воздержаться от такого голосования будет недостаточно, но следует заметить, что китайцы в этом видят свой национальный интерес. Ведь, на сегодняшний день, все еще неизвестно, как будут продвигаться отношения между Китаем и США и ЕС, несмотря на все положительные моменты последних дней в этом направлении.Китай очень тесно экономически связан со Штатами и Европой, а учитывая, что в любой момент их конфронтация может перейти на новый уровень,, например, на возмещение. ущерба Тайваню в случае такой войны.

Отношения Украины и Азербайджана находятся на довольно положительном уровне, поэтому можно было ожидать, что эта страна также поддержит резолюцию Украины. Впрочем, Баку решил полностью отвлечься от этого вопроса и не участвовал в голосовании , хотя Турция – их главный союзник, проголосовала "за".

Дело в том, что Азербайджан сегодня возлагает большие надежды на российское участие в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Москва выступает медиатором на переговорах между Арменией и Азербайджаном, и недавно имела в регионе своих "миротворцев".

Учитывая ослабленную позицию России в регионе и неспособность защитить своих союзников, Баку надеется через Кремль продвинуть мирное соглашение с Армением именно на своих условиях. При этом Ереван, понимая это, присутствовал на голосовании в ООН и воздержался, хотя Армения является прямым военным партнером России по ОДКБ.

В то же время прямо накануне полномасштабного вторжения, 22 февраля, Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали декларацию о стратегическом партнерстве между странами, где стороны договорились воздерживаться от любых действий, которые бы вредили стратегическому партнерству между Азербайджаном и Россией.



Ильхам Алиев и Владимир Путин на подписании "Московской декларации" / фото Кремля

То есть фактически Азербайджан своим отсутствием на этом голосовании сыграл сразу в обе стороны. Он не "воздерживался" от голосования, что могло бы вызвать недовольство в Киеве, но и не голосовал "за", что прямо нарушило бы соглашение между Путиным и Алиевым.

Когда Украина получит первые выплаты

Несмотря на то, что резолюция в ООН уже проголосована, предстоит еще много работы. В США до сих пор продолжаются внутренние дискуссии по поводу необходимости такого механизма и последствий для американской финансовой системы, как гаранта сохранения иностранных средств. Скорее всего, этот процесс будет моментально политизирован и будет использоваться обеими партиями в США как аргумент против своих политических противников.

При чем здесь защита собственности Дело в том, что защита собственности является одной из ключевых основ в США, как составляющей конституционной демократии, поэтому этот вопрос достаточно чувствителен для Штатов и других развитых демократических стран.



Директор Центра Днестрянского Иван Городисский отмечает, что вскоре начинает работу новый состав Конгресса США, который планирует до конца года одобрить специальный законопроект для конфискации российских активов. Теперь все будет зависеть от значимости аргументов в пользу этого шага.

В то же время следует учесть и мощное давление со стороны России, ведь официальная российская истерия по этому поводу началась сразу после принятия резолюции о репарациях. Чего стоит только пост Дмитрия Медведева, который уже собрался хоронить одновременно как ООН, так и все мировое сообщество.

Скорее всего, россияне активируют всех возможных агентов влияния на Западе, которые всеми силами будут пытаться замедлить рабочий процесс по репарациям Украины , ведь очевидно, что замороженные активы России для Кремля и Путина являются гораздо большей ценностью, чем жизнь десятков тысяч мобилизованных и любых оккупированных населённых пунктов. Так что давление, вероятно, будет даже больше, чем в вопросах заморозки войны. Ведь это будет впервые, когда репарации будут взысканы с страны не в добровольном порядке, поэтому у Кремля много рычагов давления.

Это будет беспрецедентным случаем, поскольку до этого времени считалось, что одно государство не может налагать взыскание на имущество другого, ведь оно должно быть защищено при любых обстоятельствах. Для мирового сообщества этот прецедент будет тектоническим и может иметь очень непредсказуемые последствия для глобальной экономики и международных отношений.

– замечает Иван Городисский .

Вероятно, процесс выплат репараций получит мощный толчок после официального признания результатов войны и начала послевоенного восстановления Украины. Необходимо, чтобы на тот момент все правовые механизмы выплаты компенсаций Украине были созданы и приняты , а сами российские активы, в полном объеме, не стали предметом торга во время переговоров Кремля и Запада.